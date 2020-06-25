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AFAD: Van’da 5.4’lük deprem; merkez üssü Özalp ilçesi

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Van’ın Özalp ilçesinde saat 13:03’te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğinin 7 kilometre olduğunu açıkladı. Beş kişi hafif yaralandı.
AFAD: Van’da 5.4’lük deprem; merkez üssü Özalp ilçesi

Van’ın Özalp ilçesinde saat 13:03’te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğinin 7 kilometre olduğunu açıkladı. Beş kişi hafif yaralandı.

AA’nın haberine göre deprem, civar kentlerden ve ilçelerden de hissedildi. Deprem bölgesindeki kentteki sarsıntı sırasında halk panikle dışarı fırladı. Depremin sığ bir deprem olması nedeniyle sarsıntının şiddeti büyük oldu.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen can kaybı olmadığını, bazı köylerdeki evlerde hasar meydana geldiğini, ekiplerin araştırmasının sürdüğünü söyledi.

Bilmez şu ifadeleri kullandı: “Özalp, Saray ve Gürpınar’daki 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var. Beş vatandaşımız hafif yaralı.”

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