Afet kurtarma görevlerinde arama çalışmalarının yüzde 70'ini köpekler yapıyor

Türkiye'yi vuran son depremler, arama kurtarma faaliyetlerinde özel eğitimli köpeklerin ne kadar önemli bir rol oynayabildiğini bir kez daha gösterdi.

"Süper köpekler", en iyi arama kurtarma personelinden bile çok daha hızlı tırmanma, kazma, koşabilme ve 100 bin kat daha güçlü koku alma yetisine sahip.

Peki onların doğuştan gelen yetenekleri nasıl geliştiriliyor ve ne tür eğitimlerden geçiriliyor? Bu soruların yanıt bulmak için euronews ekibi Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan 1. Afet Özel Birimi'ni (EMAK) ziyaret etti. Arama kurtarma misyonlarında başarılara imza atmış golden labrador cinsi Argo ile tanışan ekibimiz, çalıştırıcılarına köpeğe nasıl bir eğitim verildiğini sordu.

Bir kurtarma köpeğini eğitmenin kolay bir iş olmadığını belirten çalıştırıcılar, her şeyin Argo'nun bebekken ekibe katılması ile başladığını söylüyor.

Günlük eğitim rutinleri, oyun ve ödüllerle birlikte simüle edilmiş egzersizleri içeriyor. EMAK'ta itfaiye şefi Gregory Leonidou, "Eğitim, köpeğin hayatındaki en önemli şeyleri insan dostlarının etrafında merkezileştirirken bu sayede köpek ve eğitmen arasında güçlü bir bağ oluşuyor" diyor. Günlük eğitimin üç bölümden oluştuğunu belirten eğitmen, gün içinde dinlenme araları ile birlikte iki eğitim verildiğini ayrıca bir de itaat çalışması yapıldığını söylüyor.

Bağ kurmanın önemine vurgu yapan eğitmen, "Köpekle eğitmeni arasındaki ilişki birçok aşamadan geçer. Özellikle de eğitim değil de gerçek bir kurtarma görevindeyseniz, köpeğin bunun farkına varması ve bir egzersizden farklı davranması gerektiğini anlaması gerekir" diye ekliyor.

Deprem gibi afetlerde mahsur kalanları arama görevlerinde çalışmaların yüzde 70'ini köpeklerin yüzde 30'unu ise arama kurtarma ekiplerinin gerçekleştirdiği gözlemleniyor.

Argo'yu "kurtarıcı melek" olarak tanımlayan Leonidou, köpeklerin kurtarma görevlerinde hayati bir öneme sahip olduğunu söylüyor. Yıkılma tehlikesi bulunan bir binada çalışıldığında gerekli tedbirleri almaya çalıştıklarını fakat artçı bir deprem yaşanması durumunda olabilecek tehlikelere karşı savunmasız olduklarını ifade ediyor.

Yine de eğitmen, köpeğin hayatta kalma içgüdülerinin onu genellikle koruduğunu söylüyor: "Tehlike her zaman var. Elbette köpek korku duygusuna sahip ama belirli tehlikelerden kaçınma fırsatı verildiği sürece hayatta kalma içgüdüleri onu koruyacaktır."