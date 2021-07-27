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Afet Özcafer istifa etti

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Demokrat Parti (DP) Genel Sekreterliği görevini yürüten Afet Özcafer, hem DP üyeliğinden hem de genel sekreter görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Afet Özcafer istifa etti

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreterliği görevini yürüten Afet Özcafer, hem DP üyeliğinden hem de genel sekreter görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Özcafer, istifa kararını Lefkoşa’da Eziç Restoran’da düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

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