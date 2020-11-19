Afet Özcafer: “UBP – YDP – DP, Türkiye’nin istediği ikinci formül”

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Afet Özcafer, Genç TV’de yayınlanan ve Nazar Erişkin’in hazırlayıp sunduğu ‘Bugüne Dair’ programına telefonla bağlanarak soruları yanıtladı.
“DP HİÇBİR AZINLIK HÜKÜMETİNE DESTEK VERMEYECEK”
Son yaşanan gelişmeleri değerlendiren Özcafer, herhangi azınlık hükümetine DP’nin destek vermeyeceğinin altını çizerek, Türkiye’nin de desteğiyle iradenin Kıbrıs Türk halkında olduğunu söyledi.
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