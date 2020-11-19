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Afet Özcafer:Hükümet kurulamıyorsa görevi iade etmeliler

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Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer: ‘Parti içinde çekişmeler olduğu belli’
Afet Özcafer:Hükümet kurulamıyorsa görevi iade etmeliler

Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer, hükümet kurma çalışmalarında görünenin bakanlık tartışmaları olduğu ve UBP’nin kendi içinde çekişmeler yaşandığını ifade etti. Özcafer, kurultayın yapılmaması bir birlikteliğin yakalanmaması nedeniyle olumlu bir neticeye varılmayacağını ifade etti.

YENİDÜZEN'e konuşan Özcafer, “Bu ekonomik krizin yaşandığı salgının henüz aşılmadığı bir dönemde erken seçime gitmek tercihimiz değil. Bütçe hala geçirilmedi, hoş bir izlenim yaşanmıyor hükümet kurulamıyorsa görevi iade etmeliler. Bu süreçte yeterince maddi ve manevi kayıplar yaşandı halkın morali de bu belirsiz süreçte ciddi şekilde bozuk. Hükümet bir an önce kurulmalı” dedi.

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