  • BIST 1.561
  • Altın 416,340
  • Dolar 7,4679
  • Euro 8,9140
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA6405 test 29'u yerel 37 pozitif vaka

Afet Riskini Azaltma Bakanlar Konferansı gerçekleştirildi

» »
SSTB’ndan verilen bilgiye göre, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından düzenlenen konferansa, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı TC AFAD’tan gelen davet üzerine iştirak etti.
Afet Riskini Azaltma Bakanlar Konferansı gerçekleştirildi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB), TC İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (TC AFAD) ev sahipliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen “Afet Riskini Azaltma (DRR) 8. Bakanlar Konferansı”na gözlemci üye olarak katıldı.

 

SSTB’ndan verilen bilgiye göre, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından düzenlenen konferansa, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı TC AFAD’tan gelen davet üzerine iştirak etti.

 

SSTB Başkanı Necmi Karakoç, konferansta yaptığı konuşmada, afet risklerine karşı üzerinde çalışılan önleyici tedbirleri daha da ileriye taşımak maksadıyla 2016 yılında TC AFAD’ın dönem başkanlığında İstanbul’da gerçekleştirilen Afet Risklerinin Azaltılması Avrupa Platformu toplantısından başlayarak, Meksika ve İsviçre’de gerçekleştirilen Küresel Platform toplantıları ile birlikte, şu an yürürlükte bulunan Sendai Afet Risklerinin Azaltılması Çerçevesinde belirlenen hedeflere yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

 

Karakoç ayrıca, SSTB’nin uluslararası alandaki en büyük destekçisi olan TC AFAD ile birlikte yürütülen faaliyetlerin yanında, Afet Yönetimi konusunda çalışma yürüten üniversite ve diğer akademik kuruluşlarla da yapılan koordinasyonlar neticesinde elde edilen bilgi ve deneyimi, ülkedeki diğer çözüm ortaklarıyla paylaşarak, Sendai Çerçevesinde belirlenen ve son küresel toplantının temasını oluşturan “Afet Risklerinin Azaltılması Stratejisine Sahip Ülke Sayısının Artırılması” (Target E) hedefine katkı konmasının amaçlandığını vurguladı.

 

Gerçekleştirilen konferans kapsamında, daha önce Uzman Grup Toplantısında oluşturulan Ankara Bildirgesi de üyelerin oylarıyla kabul edildi. Bildirge, afetlere karşı direnç oluşturmanın üye ülkeler için bir kalkınma zorunluluğu olduğunu kabul etmek, risk anlayışını geliştirmek, risk yönetimini güçlendirmek, yatırımları artırmak ve daha hazırlıklı olmak gibi insanların toplulukların, hükümetlerin ve işletmelerin dayanıklılığı için temel oluşturabilecek maddeleri kapsıyor.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti!18 Mart 2021 Perşembe 12:11
  • İskele'de uyuşturucu operasyonu!18 Mart 2021 Perşembe 12:07
  • TKP'nin 45. Kuruluş Yıldönümü kutlandı18 Mart 2021 Perşembe 12:06
  • Ramazan ERYILMAZ evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi18 Mart 2021 Perşembe 12:03
  • Başbakan Saner:Çanakkale Zaferi’ni gururla, onurla kutluyor, tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum18 Mart 2021 Perşembe 10:22
  • KKTC'de ilk defa covid-19 hastası doğum yaptı18 Mart 2021 Perşembe 09:52
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak18 Mart 2021 Perşembe 09:16
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (18 Mart Perşembe)18 Mart 2021 Perşembe 09:04
  • Fırat Borak yazdı... Kime Hizmet Ediyorsunuz?18 Mart 2021 Perşembe 08:30
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar18 Mart 2021 Perşembe 08:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti