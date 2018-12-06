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Afet yönetim merkezinden yeni açıklama

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Afet yönetim merkezinden yeni açıklama
Afet yönetim merkezinden yeni açıklama

Kaybolan şahıslar için karadan ve havadan kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

KKTC AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ MERKEZİ

Durum Raporu (10.44)

GÜZELYURT

05 Aralık 2018 tarihinde saat 22.00 sıralarında Güzelyurt Kalkanlı yolu kapanmış, Güzelyurt belediyesinin müdahalesiyle kapalı yol trafiğe açılmıştır.

Kalkanlı-Kılıçarslan yolunda mahsur kalan 5 vatandaşımız, İlçe Kriz Yönetimi koordinesinde Polis, itfaiye, Sivil Savunma ve Belediye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bölgelere nakledilmişlerdir.

İSKELE

05 Aralık 2018’de kapalı olan Tuzluca Kalecik kavşağındaki kopan enerji nakil hattının takibi devam etmektedir çalışmadan sonra yol trafiğe açılacaktır.

Güv.K.K (10.55)

Kaybolan şahıslar için karadan ve havadan kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde ilave önlemler alınıyor. Personel ihtiyaçları giderilmiştir bununla birlikte derenin doluluk oranı risk teşkil etmese de ilerleyen saatlerde yağışın ve yüzey akışının atmasıyla bu seviyenin yükseleceği düşünülerek bazı personelin izinleri iptal edilerek kum torbaları hazırlanmış ve hazırlanmaya devam ediyor. Muhtemel bir baskında bodrum katına girecek su için gerekli önlemler alınıyor. Bodrumdaki hayati önem arzeden cihazlar yukarı katlara alınıyor.Diğer sağlık merkezlerimizde yaşanabilecek sorunlara karşı uyarılar yapılmış ve önlemler alınmaktadır.112 ve ambulans ağı uygun yerlerde göreve hazır beklemektedir.

Meteoroloji Dairesi

Meteorolojik değerlendirmelerini sürdürmektedir.

 

Belirli aralıklarla kamuoyu bilgilendirilecektir.

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