Afete Dirençlilik Sertifika Eğitimi başladı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) ve Uluslararası Acil Durum Yönetimi Topluluğu (TIEMS) işbirliği içerisinde düzenlenen, afet ve acil durum yönetimi konusunun irdeleneceği “Afete Dirençlilik Sertifika Eğitimi” programı bugün başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde 7-10 Ekim tarihlerinde yapılacak olan eğitim programına, kamu ve özel kurum/kuruluşlardan yaklaşık 200 kişi katılıyor.

Söz konusu program 13 Ekim BM Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü bağlamında, afet ve acil durumlarda vatandaşlar, özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının zarar görebilirliğinin en az seviyeye indirilmesi, toplumun tüm kesimlerinde afet ve acil durumlara karşı ortak bir bilinç ve yaklaşım oluşturma maksadıyla gerçekleştiriliyor.

Eğitim programı, Uluslararası Acil Durum Yönetimi Topluluğu (TIEMS) tarafından belirlenip görevlendirilen Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hırvatistan, İtalya ve Norveç’ten uzman akademisyenler tarafından veriliyor. Dört gün sürecek eğitimin ardından yapılacak sınav sonucunda başarılı olacak katılımcılara, uluslararası geçerliliğe sahip “TIEMS Eğitim Sertifikası” verilecek.

Bugün başlayan programın açılışında tanıtım videosu gösterildi ardından açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

Başbakanlık Müsteşarı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı Suat Yeldener açılışta yaptığı konuşmada, afetlere karşı organize olmanın önemli olduğunu kaydederek bu açıdan bugün başlayan eğitimin oldukça yararlı olduğunu dile getirdi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç da ülkenin afete direncini artırmak adına her yıl gerçekleştirilen çalışmaların bu yıl uluslararası boyuta taşındığını belirtti.

Uluslararası Arama Kurtarma Konseyi Başkanı Ahmet Adalıer de konuşmasında Uluslararası Arama Kurtarma Konseyi hakkında bilgi verdi.