“Afete Dirençlilik Sertifika Eğitimi” Yakın Doğu Üniversitesi Ev Sahipliğinde Başarıyla Gerçekleştirildi…

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Yakın Doğu Üniversitesi ve Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi işbirliği çerçevesinde Uluslararası Acil Durum Yönetimi Topluluğu (TIEMS) tarafından düzenlenen “Afete Dirençlilik Sertifika Eğitimi” başarıyla tamamlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İrfan Günsel Kongre Merkezi 2 numaralı salonda 4 gün süren eğitim kapsamında, ABD’den Thomas Robertson, Çin’den Guosheng Qu, İtalya’dan Sandro Bologna, Norveç’ten K. Harald Drager ve Hırvatistan’dan Snjezana Knezic tarafından atölye çalışmaları yapıldı.

Kurumlarından yaklaşık 200 kişinin katıldığı eğitim programında; Riskler ve Risk Maliyeti, Dünya Bankasının Sivil Savunma Ajansları Araştırmasının Dünya Çapındaki Bulguları, Modern ve Bütünleşik Afet Yönetimi, Afete Dirençlilik ve Risk Yönetimi, Afete Dirençlilik ve Afet Psikolojisinde İnsan Faktörleri, Kritik Altyapı Tedbirleri ve Güvenlik Açıkları, Kritik Altyapıların ve Toplum Dirençliliğinin Değerlendirilmesi, USAR/CERT Kapasite Geliştirme, Acil Durum Hazırlık, Müdahale Yerinde Afet SAR Koordinasyon Yönetimi ve TIEMS TQC Ulsulararası Sertifika Programı ve Uygulaması gibi konuları ile ilgili atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç’tan Yakın Doğu Üniversitesi’ne Anlamlı Ziyareti…

Yakın Doğu Üniversitesinde gerçekleştirilen “Afete Dirençlilik Sertifika Eğitimi” sonrası Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç, Yakın Doğu Üniversitesi Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt’a bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş da hazır bulundu.

Ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, yapılan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti belirten Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç, bu tür işbirliklerinin sadece üniversiteleri değil aynı zamanda toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiğini bu ve benzeri kurumlararası işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen ortak çalışmaların topluma büyük yarar sağladığını belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt ise, 2018 yılında Yakın Doğu Üniversitesi’nde yayınlanan makale sayısına bakıldığında Yakın Doğu Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversiteleri arasında birinci, Türkiye’deki üniversiteler arasında üçüncü üniversite olduğunu dile getirerek, “Bilimsel araştırmalara da büyük önem veriyoruz ve önemli finansal desteğimiz var” dedi.

Daha sonra İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’u da ziyaret eden Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç, öğrencilerle sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.