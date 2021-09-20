Afgan kadınlardan Taliban’a karşı protesto

Protestocular kadın bakanlığının kapatılmasına karşı gösteri yaptılar ve çalışma, eğitim haklarını talep ettiler. Kadınlar, “kadınların ortadan kaldırılması = insanların ortadan kaldırılması” gibi mesajlar içeren pankartlar taşıdı.

Reuters’in bildirdiğine göre perşembe günü, Taliban yönetimi kadın bakanlığını kaldırarak yerine Faziletin Teşviki ve Ahlâksızlığın Önlenmesi Bakanlığı’nı getirdi ve kadın çalışanları işten çıkardı.

Yeni bakanlık hakkında çok az bilgi olmasına rağmen, katı dini doktrinleri uygulaması bekleniyor. Kandahar’daki ahlak polisi şefi, The Observer’a yeni kuralların kadınların yalnızca bir erkek vasi eşliğinde evden çıkmalarına izin verilmesini, zorunlu namaz kılmalarını ve erkekler için sakal uzunluğuyla ilgili şartları içerdiğini söyledi.

1990’larda Taliban’ın önceki yönetimi sırasında, kadınların yaşamlarına ciddi kısıtlamalar getirildi. Grup bu defa daha az sert olacağına söz vermiş olsa da kadınların özgürlüğünü şimdiden sınırlamaya başladı. Bakanlığın yönergelerinde kadınlara saygı gösterilmesi çağrısında bulunsa da kadınların birinci derece akrabaları dışında hiçbir erkekle temas kurmamalarını ve velisi veya başörtüsü olmadan evden çıkmamasını da şart koşuyor. Ayrıca bu hafta kızların ortaokula gitmesini yasakladı. Grup, kadınların İslami kıyafet giymeleri ve sınıfları cinsiyete göre ayırmaları koşuluyla da üniversitelere gitmelerine izin verdi.

Grup ayrıca kadınların erkeklerle birlikte çalışmalarına izin verilmediğini ve çoğu iş yerine girmelerini fiilen yasakladığını söyledi. Afgan kadınlar, son birkaç hafta içinde birkaç protesto düzenleyerek, Taliban’a karşı duruyorlar.