  • BIST 1.397,860
  • Altın 489,88
  • Dolar 8,6350
  • Euro 10,1050
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Afgan kadınlardan Taliban’a karşı protesto

» »
Protestocular kadın bakanlığının kapatılmasına karşı gösteri yaptılar ve çalışma, eğitim haklarını talep ettiler. Kadınlar, “kadınların ortadan kaldırılması = insanların ortadan kaldırılması” gibi mesajlar içeren pankartlar taşıdı.
Afgan kadınlardan Taliban’a karşı protesto

Protestocular kadın bakanlığının kapatılmasına karşı gösteri yaptılar ve çalışma, eğitim haklarını talep ettiler. Kadınlar, “kadınların ortadan kaldırılması = insanların ortadan kaldırılması” gibi mesajlar içeren pankartlar taşıdı.

Reuters’in bildirdiğine göre perşembe günü, Taliban yönetimi kadın bakanlığını kaldırarak yerine Faziletin Teşviki ve Ahlâksızlığın Önlenmesi Bakanlığı’nı getirdi ve kadın çalışanları işten çıkardı.

Yeni bakanlık hakkında çok az bilgi olmasına rağmen, katı dini doktrinleri uygulaması bekleniyor. Kandahar’daki ahlak polisi şefi, The Observer’a yeni kuralların kadınların yalnızca bir erkek vasi eşliğinde evden çıkmalarına izin verilmesini, zorunlu namaz kılmalarını ve erkekler için sakal uzunluğuyla ilgili şartları içerdiğini söyledi.

1990’larda Taliban’ın önceki yönetimi sırasında, kadınların yaşamlarına ciddi kısıtlamalar getirildi. Grup bu defa daha az sert olacağına söz vermiş olsa da kadınların özgürlüğünü şimdiden sınırlamaya başladı. Bakanlığın yönergelerinde kadınlara saygı gösterilmesi çağrısında bulunsa da kadınların birinci derece akrabaları dışında hiçbir erkekle temas kurmamalarını ve velisi veya başörtüsü olmadan evden çıkmamasını da şart koşuyor. Ayrıca bu hafta kızların ortaokula gitmesini yasakladı. Grup, kadınların İslami kıyafet giymeleri ve sınıfları cinsiyete göre ayırmaları koşuluyla da üniversitelere gitmelerine izin verdi.

Grup ayrıca kadınların erkeklerle birlikte çalışmalarına izin verilmediğini ve çoğu iş yerine girmelerini fiilen yasakladığını söyledi. Afgan kadınlar, son birkaç hafta içinde birkaç protesto düzenleyerek, Taliban’a karşı duruyorlar.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayşe Yozcu kalp yetmezliğine yenik düştü20 Eylül 2021 Pazartesi 12:38
  • Figen Karahan'ın ölüm sebebinin solunum ve dolaşım yetmezliği olduğu açıklandı20 Eylül 2021 Pazartesi 12:36
  • Alsancak ve Girne'de iki ayrı hırsızlık20 Eylül 2021 Pazartesi 12:34
  • 30 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı20 Eylül 2021 Pazartesi 12:33
  • 'İranlı nükleer fizikçi yapay zeka temelli tüfekle öldürüldü'20 Eylül 2021 Pazartesi 12:26
  • EL-SEN olağanüstü genel kurula gidiyor20 Eylül 2021 Pazartesi 12:23
  • Reuters analizi: Erdoğan’ın faiz sabrı tükeniyor mu?20 Eylül 2021 Pazartesi 12:12
  • Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği'nden KÜLLİYE açıklaması20 Eylül 2021 Pazartesi 11:58
  • Anastasiadis, 1960 Anayasası’na dönüş önerisini resmen sunacak20 Eylül 2021 Pazartesi 11:29
  • Başbakan Saner, dün Payas Belediyesini ziyaret etti20 Eylül 2021 Pazartesi 11:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti