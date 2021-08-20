Afgan milli takımı futbolcusunun cansız bedeni uçağın iniş takımları arasında bulundu

Amerikan Hava Kuvvetleri, Afganistan'ın başkenti Kabil'deli Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki kaos sırasında havalanan C-17 askeri kargo uçağının tekerlekleri arasında insan vücudu parçaları bulunduğunu doğrulamıştı.

Yayınlanan görüntülerde Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk etmek için çabalayan çok sayıda kişinin havaalanındaki uçakların motor ve kanatlarına tırmandığı, havalanan bir Amerikan kargo uçağından da insanların düştüğü görülmüştü.

Haber, Afgan haber ajansı Ariana'da da yer aldı.

Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından binlerce Afgan ülkeyi terk etmek için Kabil havalimanına akın ederken, birçok kişi de kalkış halindeki bir uçağa binmeye çalışırken görülmüştü.

Ariana'da yer alan habere göre, Zaki Anwari USAF Boeing C-17'den düştü ve ölümü Spor Genel Müdürlüğü tarafından doğrulandı.