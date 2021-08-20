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Afgan ordusu, Baglan ilindeki 3 ilçenin kontrolünü yeniden ele geçirdi

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Afgan ordusu, Baglan ilindeki 3 ilçenin kontrolünü yeniden ele geçirdi
Afgan ordusu, Baglan ilindeki 3 ilçenin kontrolünü yeniden ele geçirdi

Afgan ordusu, Baglan ilindeki 3 ilçenin kontrolünü yeniden ele geçirdi

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai, Taliban’a teslim olmayan son vilayette

Afganistan Ulusal Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ve Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Taliban’ın kontrol altına alamadığı tek vilayet olan Pencşir’e gelerek yerel liderlerle görüştü.

Abdullah, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Pencşir vilayetinin din bilginleri, aksakalları ve konutanları ile sohbet ettik” ifadesini kullandı.

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