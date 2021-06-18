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Afganistan: Erdoğan'ın Sözleri Yanlış Yorumlandı

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Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gran Hivad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabil Havalimanı ile ilgili açıklamasının ardında "yatan niyet ve iradenin, Afgan Silahlı Kuvvetleri'nin barışa ulaşmasını desteklemek" olduğunu söyledi.
Afganistan: Erdoğan'ın Sözleri Yanlış Yorumlandı

Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gran Hivad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabil Havalimanı ile ilgili açıklamasının ardında "yatan niyet ve iradenin, Afgan Silahlı Kuvvetleri'nin barışa ulaşmasını desteklemek" olduğunu söyledi.

Hivad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması konusunda Pakistan ve Macaristan'ı Türkiye'nin yanına alma düşüncesini ABD Başkanı Joe Biden'a ilettikleri yönündeki açıklamasının "temelde yanlış yorumlandığını" belirtti.

Gran Hivad, Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar ile Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay arasında yapılan görüşmenin ve Afganistan Dışişleri Bakanlığı'nın değerlendirmesinin ardından Erdoğan'ın niyet ve iradesinin, Afgan Silahlı Kuvvetlerinin barışa ulaşmasını desteklemek olduğunu gördüklerini kaydetti.

Türkiye'nin, Afganistan'da daima barışçıl ve müzakere yoluyla siyasi çözümden yana olduğunu vurgulayan Hivad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamayla amacının, Afganistan'da "barış ve istikrarın sağlanması için başta Pakistan olmak üzere bölge ülkelerinin ve komşu ülkelerin desteğini ve iş birliğini kazanmak olduğunu" iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde Kabil Havalimanı'nın durumunun ele alınıp alınmadığına ilişkin soruya, Afganistan konusundaki düşüncelerini çok açık, net olarak Biden'a ifade ettiği yanıtı vermişti.

Erdoğan, "Eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa diplomatik, lojistik bunun yanında mali konularda Amerika'nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor." diye konuşmuştu.

Taliban gerçeğini bir kenara koymanın mümkün olmadığına işaret eden Erdoğan, "Onlarla da birçok görüşmeleri, farklı atacağımız adımlarla sürdürebiliriz. Bir diğer konu yine Afganistan'da biz Pakistan'ı da yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik, Macaristan'ı yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik. Bütün bunlarla birlikte istiyoruz ki Afganistan halkı herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan Afganistan'daki bu desteği kendilerine verelim ve şu an itibarıyla bir mutabakat söz konusu. Bir sıkıntı burada söz konusu değil." ifadelerini kullanmıştı.

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