  • BIST 4.455,53
  • Altın 1050.152
  • Dolar 18.5143
  • Euro 19.1245
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Afganistan: Taliban kadınların Kabil'deki parklara girişini yasakladı

» »
A﻿fganistan'da yönetimi elinde bulunduran Taliban kadınların Kabil'deki parklara girişini yasakladı.
Afganistan: Taliban kadınların Kabil'deki parklara girişini yasakladı

A﻿hlak ve Erdem Bakanlığı'ndan bir sözcü BBC'ye yaptığı açıklamada, başkentteki parkları yöneten kişilere kadınların içeri alınmasına izin vermemeleri talimatını ilettiklerini söyledi.

T﻿aliban parklarda Şeriat kanunlarının uygulanmadığını ileri sürüyor.

A﻿fganistan'da Ağustos 2021'de Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden bu yana kadınların hak ve özgürlüklerinde önemli gerilemeler yaşandı.

T﻿aliban'ın haremlik-selamlık ilkeleri uyarınca kadınların parkları ziyareti Pazar, Pazartesi ve Salı günleriyle sınırlandırılmış, diğer günlerde de erkeklerin girişine izin verilmişti.

Ş﻿imdi kadınlar yanlarında erkek akrabaları olması durumunda dahi parklara alınamayacak.

B﻿BC'ye konuşan Ahlak ve Erdem Bakanlığı sözcüsü Muhammed Akif, "Bu kararı almak zorundaydık çünkü son 15 ay içinde, tüm çabalarımıza karşın insanlar parklara gidiyor ve şeriat kanunlarına saygı göstermiyordu" dedi.

A﻿kif "Sınırlamalar yanlarında mahrem bir erkek olsa bile tüm kadınları kapsıyor" diye konuştu.

K﻿adınların parklara giriş yasağı genellikle çocuklu ailelerin gittiği, dönme dolap ya da çarpışan arabaların olduğu lunaparkları da kapsıyor.

Y﻿asak şu an için sadece Kabil'de geçerli görünüyor. Ancak geçmişte bu tür uygulamalar kısa süre içinde tüm ülkeye yayılmıştı.

R﻿euters haber ajansının bir park girişinde konuştuğu bir kadın içeri alınmaması karşısında duyduğu hayal kırıklığını şöyle dile getirdi:

"Bir kadın çocuklarıyla birlikte gelmişse parka girmesine izin verilmesi gerekir.

"Bu çocuklar zaten güzel bir gün göremediler. Bari parklarda eğlenip oyunlar oynayabilsinler."

A﻿fganistan'da Taliban yönetimi altında kadınların hak ve özgürlüklerine çeşitli sınırlamalar getirildi.

Daha fazla hak ve özgürlük talep eden kadınlar şiddete uğradı.

Ü﻿lkede kadınların yanlarında mahrem bir erkek olmaksızın seyahat etmelerine izin verilmiyor.

T﻿aliban'ın genç kızların okula gitmelerine yeniden izin vereceğini söylemesine karşın bu yönde bir ilerleme de sağlanmadı.

B﻿azı kadınlar sağlık ve eğitim gibi sektörlerde çalışmaya devam ederken, birçok kadının işlerine son verildi.

M﻿ayıs ayında kabul edilen bir kararname doğrultusunda kadınların toplum içinde burka giymesi zorunluluğu getirildi.

T﻿aliban 1990'larda ilk kez iktidara geldikleri dönemin aksine bu kez kadınların baskı altına alınmayacakları taahhüdünde bulunmuştu.

K﻿adınların haklarına Şeriat hukuku çerçevesi içinde saygı göstereceklerini, çalışmalarına ve eğitim almalarına karşı durmayacaklarını söylemişlerdi.

B﻿atılı diplomatlar derin ekonomik kriz içindeki Afganistan'a yardım fonları aktarılmasının ülkede kadınların nasıl muamele gördüğüne bağlı olacağını belirtiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin Devlet Başkanı Şi'den orduya "savaşa hazırlık" mesajı09 Kasım 2022 Çarşamba 10:58
  • Putin’in hapishaneleri: ‘Savaşmak istemeyen askerler ölümle tehdit ediliyor’08 Kasım 2022 Salı 19:48
  • Çin Devlet Başkanı Şi: Savaşa hazırlanmaya odaklanacağız08 Kasım 2022 Salı 16:54
  • Rusya ile gizli görüşme iddiasına dair ABD’den net açıklama08 Kasım 2022 Salı 12:31
  • İki ülke savaşın eşiğinde! NATO’dan çağrı geldi08 Kasım 2022 Salı 11:23
  • Putin 50 bin kişiyi cepheye sürdü08 Kasım 2022 Salı 10:21
  • Putin’in Ukrayna’daki kaybı büyüyor… Yüzlerce Rus askeri yol kenarına gömüldü07 Kasım 2022 Pazartesi 20:01
  • Zelenskiy: Rus teröründe suç ortaklığı cezalandırılmalı07 Kasım 2022 Pazartesi 17:49
  • Suikast girişimine maruz kalan Han, yürüyüşe devam edecek06 Kasım 2022 Pazar 23:32
  • Putin’den kan donduran tehdit: Atom bombası mesajını böyle vermiş06 Kasım 2022 Pazar 11:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti