A﻿hlak ve Erdem Bakanlığı'ndan bir sözcü BBC'ye yaptığı açıklamada, başkentteki parkları yöneten kişilere kadınların içeri alınmasına izin vermemeleri talimatını ilettiklerini söyledi.

T﻿aliban parklarda Şeriat kanunlarının uygulanmadığını ileri sürüyor.

A﻿fganistan'da Ağustos 2021'de Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden bu yana kadınların hak ve özgürlüklerinde önemli gerilemeler yaşandı.

T﻿aliban'ın haremlik-selamlık ilkeleri uyarınca kadınların parkları ziyareti Pazar, Pazartesi ve Salı günleriyle sınırlandırılmış, diğer günlerde de erkeklerin girişine izin verilmişti.

Ş﻿imdi kadınlar yanlarında erkek akrabaları olması durumunda dahi parklara alınamayacak.

B﻿BC'ye konuşan Ahlak ve Erdem Bakanlığı sözcüsü Muhammed Akif, "Bu kararı almak zorundaydık çünkü son 15 ay içinde, tüm çabalarımıza karşın insanlar parklara gidiyor ve şeriat kanunlarına saygı göstermiyordu" dedi.

A﻿kif "Sınırlamalar yanlarında mahrem bir erkek olsa bile tüm kadınları kapsıyor" diye konuştu.

K﻿adınların parklara giriş yasağı genellikle çocuklu ailelerin gittiği, dönme dolap ya da çarpışan arabaların olduğu lunaparkları da kapsıyor.

Y﻿asak şu an için sadece Kabil'de geçerli görünüyor. Ancak geçmişte bu tür uygulamalar kısa süre içinde tüm ülkeye yayılmıştı.

R﻿euters haber ajansının bir park girişinde konuştuğu bir kadın içeri alınmaması karşısında duyduğu hayal kırıklığını şöyle dile getirdi:

"Bir kadın çocuklarıyla birlikte gelmişse parka girmesine izin verilmesi gerekir.

"Bu çocuklar zaten güzel bir gün göremediler. Bari parklarda eğlenip oyunlar oynayabilsinler."

A﻿fganistan'da Taliban yönetimi altında kadınların hak ve özgürlüklerine çeşitli sınırlamalar getirildi.

Daha fazla hak ve özgürlük talep eden kadınlar şiddete uğradı.

Ü﻿lkede kadınların yanlarında mahrem bir erkek olmaksızın seyahat etmelerine izin verilmiyor.

T﻿aliban'ın genç kızların okula gitmelerine yeniden izin vereceğini söylemesine karşın bu yönde bir ilerleme de sağlanmadı.

B﻿azı kadınlar sağlık ve eğitim gibi sektörlerde çalışmaya devam ederken, birçok kadının işlerine son verildi.

M﻿ayıs ayında kabul edilen bir kararname doğrultusunda kadınların toplum içinde burka giymesi zorunluluğu getirildi.

T﻿aliban 1990'larda ilk kez iktidara geldikleri dönemin aksine bu kez kadınların baskı altına alınmayacakları taahhüdünde bulunmuştu.

K﻿adınların haklarına Şeriat hukuku çerçevesi içinde saygı göstereceklerini, çalışmalarına ve eğitim almalarına karşı durmayacaklarını söylemişlerdi.

B﻿atılı diplomatlar derin ekonomik kriz içindeki Afganistan'a yardım fonları aktarılmasının ülkede kadınların nasıl muamele gördüğüne bağlı olacağını belirtiyor.