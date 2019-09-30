  • BIST 105.152
  • Altın 271,749
  • Dolar 5,6687
  • Euro 6,2022
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Afganistan Türklerinin lideri Abdülkerim Mahdum hayatını kaybetti

» »
Afganistan Türklerinin lideri ve eski milletvekili Abdülkerim Mahdum, 77 yaşında hayatını kaybetti.
Afganistan Türklerinin lideri Abdülkerim Mahdum hayatını kaybetti

Afganistan Türklerinin lideri ve eski milletvekili Abdülkerim Mahdum'un oğlu Muhammed Sadik Mahdum, yaptığı açıklamada, uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle Türkiye'de tedavi gören babası Abdülkerim Mahdum'un kısa süre önce döndüğü memleketi Cüzcan vilayetinin Kızılayak köyünde hayatını kaybettiğini belirtti.

Mahdum'un cenazesi, öğle namazının ardından köyündeki aile mezarlığına defnedilecek.

ABDÜLKERİM MAHDUM KİM?

1942 yılında Afganistan'ın Cüzcan vilayetine bağlı Kızılayak köyünde doğan Abdülkerim Mahdum, 26 yaşında milletvekili oldu.

İki dönem parlamentoda milletvekilliği yapan Mahdum, Afganistan'daki okullarda Türk dilinde eğitim verilmesini ve Afgan Milli Radyosu'nda, Türkmen ve Özbek dilinde ikişer saat yayın yapılmasını sağladı.

Ülkede çeşitli Türk boylarının birlikte yer aldığı, "Erkin Türkistan" isminde bir Türk partisinin kurulmasına öncülük eden Mahdum, 1978'de Türkiye'ye yerleşti.

Mahdum, 1982 yılında 4 bin 500 Türk asıllı Afgan göçmenin Türkiye'ye gelmesini sağladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suudi Arabistan'dan turizm açılımı27 Eylül 2019 Cuma 16:55
  • Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan'a: İstediği güvenli bölgenin kabul edilmesi zor27 Eylül 2019 Cuma 11:46
  • Frontline: Suudi Prens Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu üstlendi26 Eylül 2019 Perşembe 13:07
  • İsrail seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı25 Eylül 2019 Çarşamba 13:04
  • Netanyahu’dan Erdoğan’a videolu yanıt: Kendi ülkesinde Kürtleri katleden Erdoğan İsrail’e vaaz vermemeli25 Eylül 2019 Çarşamba 11:44
  • Arap Listesi Bloku, kurulacak koalisyon hükümetine başbakan olarak Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ı önerdi. 23 Eylül 2019 Pazartesi 11:50
  • Suudi petrol tesislerine saldırı: ABD Suudi Arabistan'a asker gönderiyor21 Eylül 2019 Cumartesi 17:31
  • Suudi Arabistan'dan Yemen'e hava operasyonu21 Eylül 2019 Cumartesi 13:23
  • İran uyardı: İhlal edeni vuracağız21 Eylül 2019 Cumartesi 13:22
  • BM’de İdlib krizi: Ateşkes vetoya takıldı20 Eylül 2019 Cuma 10:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti