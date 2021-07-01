  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Afganistan ve Irak’ın işgalinin mimarı eski ABD Savunma Bakanı Rumsfeld öldü

» »
Afganistan ile Irak’ın işgalinde önemli rol oynayan eski ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld’in 88 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan ve Irak’ın işgalinin mimarı eski ABD Savunma Bakanı Rumsfeld öldü

Afganistan ile Irak’ın işgalinde önemli rol oynayan eski ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld’in 88 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Rumsfeld’in ailesince yapılan yazılı açıklamada, eski Bakanın New Mexico’daki evinde öldüğü belirtildi.

Açıklamada, “Tarih onu 60 yıllık kamu hizmetinde olağanüstü başarılarıyla hatırlayacaktır ama onu en iyi tanıyanlar ve bundan dolayı da hayatı sonsuza kadar değişenler eşi Joyce’a, ailesi ve arkadaşlarına olan koşulsuz sevgisi ve ülkesine adadığı hayatındaki dürüstlüğü ile hatırlayacaktır.” ifadesine yer verildi.

Rumsfeld, Başkan Gerald Ford döneminde 1975-1977 yılları arasında Savunma Bakanlığı yapmıştı.

Kongre üyeliği ve ABD’nin NATO Daimi Temsilciliği görevlerinde de bulunan Rumsfeld’in özel sektör ve kamu kariyerindeki en kritik dönem ise George W. Bush’un başkanlığında 2001-2006 yılları arasında Savunma Bakanlığı yaptığı dönemdi.

11 Eylül saldırıları sırasında bakanlık görevinde bulunan Rumsfeld, daha sonra Afganistan ve Irak’ın işgallerinde son derece kritik rol oynadı.

Saldırılardan hemen sonra, El Kaide yerine Irak’a savaş açma fikrini ortaya atan isim Rumsfeld’di ancak dönemin Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Tommy Franks’ın El Kaide’nin Afganistan’da yuvalandığı ve savaşa oradan başlanması gerektiğine yönelik brifinginden sonra olayların seyri değişmiş ve gözler Afganistan’a dönmüştü.

Rumsfeld, daha sonra Irak’ta kitle imha silahları bulunduğu iddiasını ortaya atmış ve bu ülkenin de işgaline zemin hazırlayan fitili ateşlemişti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD istihbaratından "UFO" raporu: Uzaylılar olabilir mi?28 Haziran 2021 Pazartesi 22:37
  • Kanada’da Son 84 Yılın Sıcaklık Rekoru Kırıldı28 Haziran 2021 Pazartesi 13:49
  • Miami'de Çöken 12 Katlı Binanın, 2018 Yılında Hazırlanan Raporu Ortaya Çıktı: "Büyük Hasar" Tespit Edilmiş27 Haziran 2021 Pazar 23:45
  • Önce Kokpite Girmeye Çalıştı; Başarılı Olamayınca Hareket Halindeki Uçaktan Atladı27 Haziran 2021 Pazar 23:30
  • Floyd’u Öldüren Polise 22,5 Yıl Hapis27 Haziran 2021 Pazar 22:30
  • ABD Dışişleri Müsteşarı Babel Hava Sınır Kapsının Açılmasında Rusya İle Çalışabileceklerini Söyledi27 Haziran 2021 Pazar 22:00
  • Trump, Beyaz Saray’dan Ayrıldıktan Sonra İlk Mitingini Yaptı27 Haziran 2021 Pazar 20:00
  • Meksika’da Kovid-19 vakalarının arttığı eyalette hastane otoparkları yataklı servislere dönüştürülecek26 Haziran 2021 Cumartesi 12:18
  • ABD'de tüketici güveni Haziran'da beklentiyi aşamadı26 Haziran 2021 Cumartesi 11:44
  • ABD Dışişleri Müsteşarı Babel Hava sınır kapsının açılmasında Rusya ile çalışabileceklerini söyledi26 Haziran 2021 Cumartesi 09:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti