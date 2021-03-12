Afganistan’da, 12 yaşından büyük kız öğrencilerin şarkı söylemesi yasaklandı

Afganistan Eğitim Bakanlığı 12 yaşından büyük kız öğrencilerin halka açık etkinliklerde şarkı söylemesini yasakladı.

DW’nin haberine göre Kabil merkezli yayıncı Ariana News tarafından Twitter’da paylaşılan karar mektubunda, 12 yaşından büyük kız öğrencilerin ‘sadece kadınların katıldığı etkinliklerde’ şarkı söyleyebileceği aktarıldı.

Almanya merkezli DPA haber ajansının bildirdiğine göre, Eğitim Bakanlığı sözcüsü mektubun gerçekliğini doğruladı ve kararın tüm iller için geçerli olduğunu ekledi.

Basın sözcüsü Najiba Aryan, medyada yayılan video mesajında, kararın öğrenci ve velilerin önerileri üzerine alındığını söyledi.

Kabul Now haber bültenine göre, erkek müzik öğretmenlerinin kızlara öğretmenlik yapması da yasaklanacak. Yasağın uygulanmasından okul müdürleri sorumlu olacak.

‘Cumhuriyet üzerinde iyi bir izlenim bırakmaz‘

Karar, yasağın Taliban’ın politikalarına benzediğini söyleyen sosyal medya kullanıcıları arasında öfke uyandırdı.

Bazı Twitter kullanıcıları, dans eden ve şarkı söyleyen genç kızların görüntülerini ve videolarını paylaşarak yasağa itiraz etti.

Gazeteci Ruçi Kumar, televizyonda şarkı söyleyen kızları içeren bir videoyu Twitter’da paylaşarak “Taliban ile aynı değerleri paylaşmaya başlarlarsa, bu Cumhuriyet üzerinde iyi bir izlenim bırakmaz” dedi.