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Afganistan’da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü

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Afganistan’da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
Afganistan’da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü

Afganistan’ın Pervan ve Host vilayetlerindeki 2 camiye düzenlenen silahlı saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti.

Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şehkar, basına yaptığı açıklamada, Pervan’ınHilazey köyündeki camiye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Şehkar, saldırıda camiye gelen 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, 5’inin de yaralandığını belirtti.

Şehkar, saldırganların bölgeden kaçtığını kaydetti.

Host Valiliği Sözcüsü Talip Mengel de Sabari ilçesinin Kurçak köyündeki camiye kimliği henüz bilinmeyen kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 sivilin öldüğünü vurguladı.

Mengel, saldırıda 1 çocuğun da yaralandığını aktardı.

Her iki saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.

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