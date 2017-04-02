 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.947
  • Altın 146,010
  • Dolar 3,6292
  • Euro 3,8822
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAOya Göz'ün cezası belirlendi!

Afganistan'da 200 Taliban üyesi teslim oldu

» »
Afganistan'da 200 Taliban üyesi teslim oldu
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde 200 Taliban militanı silah bırakarak hükümete teslim oldu.

Militanların teslim olma törenine Belh Milletvekili Alem Han Azadi, Belh İl Şura Başkanı Muhammad Afzal Hadid, Belh İstihbarat Başkanı İbadullah İbad ve Belh Emniyet Müdürü Sayed Kemal Sadat katıldı.

Törende konuşan Milletvekili Azadi, militanların silah bırakmasıyla bölgede istikrarın sağlanacağını ve halkın huzur içinde yaşayacağını söyledi.

Belh İl Şura Başkanı Hadid de kimsenin çatışma yoluyla amacına ulaşamayacağını vurguladı.

Ülkede yıllardır devam eden savaştan herkesin bıktığını ifade eden Hadid, halkın barışa çok ihtiyacının olduğunu belirtti.

Teslim olan militanların komutanı Han Muhammed Çirik de ''Silahla bir yere varamayacağımızı anladık. Bu nedenle silahlarımızı bırakarak teslim olduk. Artık devletle yan yana teröristlere karşı mücadele vereceğiz.'' dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yemen'deki insani kriz30 Mart 2017 Perşembe 10:19
  • ABD'nin Afganistan büyükelçiliğinde uyuşturucu kullanan 6 çalışan işten atıldı30 Mart 2017 Perşembe 10:12
  • Akdeniz'de göçmenleri taşıyan bot alabora oldu30 Mart 2017 Perşembe 09:46
  • BM'den Rusya'ya "Göstericileri Serbest Bırak" çağrısı30 Mart 2017 Perşembe 09:39
  • Rusya'da 6,6 büyüklüğünde deprem29 Mart 2017 Çarşamba 09:29
  • Müslim: Rakka federal yapıya dahil olacak28 Mart 2017 Salı 09:37
  • 'Musul'dan kaçan siviller keskin nişancılarca vuruluyor'28 Mart 2017 Salı 08:49
  • Af Örgütü: Musul'daki sivil ölümlerinin boyutu 'ürkütücü'28 Mart 2017 Salı 08:48
  • Suriye'nin en büyük üçüncü kenti Humus'ta tahliye operasyonu27 Mart 2017 Pazartesi 16:54
  • SDG Tabka Hava Üssü'nü IŞİD'den geri aldı27 Mart 2017 Pazartesi 13:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti