 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.779
  • Altın 145,737
  • Dolar 3,6388
  • Euro 3,8774
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAOya Göz'ün cezası belirlendi!

Afganistan'da 27 DEAŞ üyesi öldürüldü

» »
Afganistan'da 27 DEAŞ üyesi öldürüldü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 27 örgüt üyesinin ölü ele geçirildiği bildirildi.

Nangarhar Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Açin ilçesine bağlı Daşdil, Abdulhil ve Tangi bölgelerine havadan ve karadan gerçekleştirilen operasyonda 27 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü belirtildi.

Örgüte ait çok sayıda silah deposunun da imha edildiği belirtilen açıklamada, operasyonun devam ettiği kaydedildi.

Afgan güvenlik güçleri, bir yıldır Nangarhar'ın farklı ilçelerinde DEAŞ'a karşı operasyonlar düzenliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Suriye konulu Cenevre 5 görüşmeleri sona erdi01 Nisan 2017 Cumartesi 13:46
  • Güney Osetya'nın bazı askeri birlikleri Rus ordusuna katıldı01 Nisan 2017 Cumartesi 13:24
  • Suriye konulu Cenevre 5 görüşmeleri31 Mart 2017 Cuma 10:24
  • Bağdat'ta bombalı saldırı: 15 ölü, 26 yaralı30 Mart 2017 Perşembe 10:24
  • Yemen'deki insani kriz30 Mart 2017 Perşembe 10:19
  • ABD'nin Afganistan büyükelçiliğinde uyuşturucu kullanan 6 çalışan işten atıldı30 Mart 2017 Perşembe 10:12
  • Akdeniz'de göçmenleri taşıyan bot alabora oldu30 Mart 2017 Perşembe 09:46
  • BM'den Rusya'ya "Göstericileri Serbest Bırak" çağrısı30 Mart 2017 Perşembe 09:39
  • Rusya'da 6,6 büyüklüğünde deprem29 Mart 2017 Çarşamba 09:29
  • Müslim: Rakka federal yapıya dahil olacak28 Mart 2017 Salı 09:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti