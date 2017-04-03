Afganistan'da 27 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 27 örgüt üyesinin ölü ele geçirildiği bildirildi.

Nangarhar Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Açin ilçesine bağlı Daşdil, Abdulhil ve Tangi bölgelerine havadan ve karadan gerçekleştirilen operasyonda 27 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü belirtildi.

Örgüte ait çok sayıda silah deposunun da imha edildiği belirtilen açıklamada, operasyonun devam ettiği kaydedildi.

Afgan güvenlik güçleri, bir yıldır Nangarhar'ın farklı ilçelerinde DEAŞ'a karşı operasyonlar düzenliyor.