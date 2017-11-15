 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 107.717
  • Altın 160,209
  • Dolar 3,8883
  • Euro 4,5935
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAMerkezi Cezaevi’ndeki grev sona erdi

Afganistan'da Afyon üretimi rekor düzeyde

» »
Afganistan'da Afyon üretimi rekor düzeyde
Birlemiş Milletler, Afganistan'da 2017'de afyon üretimi ve haşhaş ekiminin rekor düzeyde arttığını açıkladı.

Afganistan'da 2017'de afyon üretimi ve haşhaş ekimi rekor düzeyde arttı.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC), "2017 Afganistan Afyon Ekim ve Üretim Araştırması​" sonuçları basın toplantısıyla açıklandı.

Araştırmaya göre, Afganistan'da 2017'de haşhaş ekimi bir önceki yıla göre yüzde 63 artarak 328 bin hektara ulaştı. Geçen yıl 4 bin 800 ton olan afyon üretimi ise yüzde 87 artışla 9 bin tona çıktı.

1994’ten bu yana Afganistan’ın afyon üretim ve ekimine ilişkin gözlem yapıldığına işaret edilen raporda 2017'de ekim ve üretimde rekor seviyeye ulaşıldığı kaydedildi.

Afgan hükümetinin 2017'de yaklaşık 750 hektarlık alanda haşhaş imha ettiği belirtilen raporda, 2016'da imha edilen haşhaş tarlalarının 355 hektar olduğu belirtildi.

Raporda ülke genelinde 24 bölgede haşhaş ekildiğine işaret edilerek afyon üretimindeki artışın yaş ve kuru afyon fiyatlarında düşüşe neden olduğunun altı çizildi.

Ülkede afyon üretiminin yaklaşık 1,4 milyar dolarlık gelir oluşturduğuna dikkat çekilen raporda elde edilen afyondan 320 ila 530 ton eroin üretildiği vurgulandı.

UNODC Başkanı Yuri Fedetov, toplantıda yaptığı konuşmada, uluslararası toplum ve Afganistan’ın uyuşturucu kontrolünü yeniden öncelikli konular arasına alması ve bu problemin bütün ulusların ortak sorunu olduğunun anlaşılması gerektiğini ifade etti.

Fedetov, afyon ekimi ve üretimindeki artışın Afganistan'ın yanı sıra komşu ülkeler ve dünya için de büyük bir soruna dönüştüğünü vurgulayarak, bu durumun ülkede kayıt dışı ekonomiye bağımlılık başta olmak üzere, uyuşturucu ticareti, yolsuzluk gibi sorunlara neden olduğunu ifade etti.

 

Fedetov, afyon üretiminden elde edilen kazancın Afganistan ve bölge ülkelerinde istikrarsızlık ile güvenlik sorununa neden olarak terör gruplarının etki alanlarını genişlettiğini sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İran-Irak sınırında deprem: Ölü sayısı 344'e çıktı13 Kasım 2017 Pazartesi 14:15
  • Af Örgütü: Esad yönetimi insanlık suçu işliyor13 Kasım 2017 Pazartesi 14:14
  • Koalisyon uçakları, Deyr ez Zor'da sivilleri bombaladı: 10 ölü12 Kasım 2017 Pazar 15:03
  • Suriye IŞİD’e karşı zafer ilan etti10 Kasım 2017 Cuma 14:08
  • Suriye ordusu Ebu Kemal'i IŞİD'den aldı09 Kasım 2017 Perşembe 16:03
  • IŞİD'in Irak ve Suriye'deki son toprakları: 'Fırat Vilayeti'08 Kasım 2017 Çarşamba 15:50
  • Ruhani: Suudiler stratejik hata yapıyor08 Kasım 2017 Çarşamba 15:45
  • Suudi Arabistan'da en az 1200 banka hesabı donduruldu08 Kasım 2017 Çarşamba 15:44
  • Esad'ın danışmanı: Türkiye ve ABD işgalci güç08 Kasım 2017 Çarşamba 15:43
  • Akdeniz’de göçmen faciası07 Kasım 2017 Salı 18:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti