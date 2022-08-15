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Afganistan'da aşırı yağışların yol açtığı selde iki günde 31 kişi hayatını kaybetti

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Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı selde, iki günde 31 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'da aşırı yağışların yol açtığı selde iki günde 31 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı selde, iki günde 31 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, Pervan vilayetinin Şinvari ve Siyah Gird ilçelerinde, iki gündür devam eden aşırı yağışların sele yol açtığını bildirdi.

Sel nedeniyle 31 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden yetkililer, 20 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yetkililer, sele kapılan 100 kişiden ise hala haber alınamadığını ve can kaybının artmasından endişe edildiğini belirtti.

Sel nedeniyle çok sayıda hayvan telef olurken birçok ev hasar gördü.

Öte yandan Afganistan Metroloji İdaresi, bugün ve yarın için başkent Kabil dahil, ülkenin 18 vilayetinde yağış ve sel uyarısında bulundu.

Doğal Afetlerle Mücadele Başkanlığına göre, ülke genelinde son 4 ay içerisinde yaşanan sel nedeniyle 150'den fazla kişi öldü.

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