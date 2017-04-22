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Afganistan'da askeri birlik içindeki camiye saldırı: 50 ölü

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Afganistan'da askeri birlik içindeki camiye saldırı: 50 ölü
Afganistan'ın kuzey kenti Mezar-ı Şerif'te askeri birliğin içinde bulunan camiye düzenlenen saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-i-Şerif kentinde bulunan askeri birliğin içindeki camiye askeri üniformalı Taliban militanı tarafından düzenlenen saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti.

"ABD'NİN SAVAŞA NE KADAR YAKLAŞTIĞI BELİRSİZ"

ABD'li askeri yetkili Colonel John Thomas saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Taliban militanları muhtemelen 50'den fazla Afgan'ı öldürdü ve yaralandı ve bunu 'önemli' bir saldırı olarak değerlendirdiler" diye konuştu.

Thomas, ABD liderliğindeki koalisyon birliklerinin savaşa ne kadar yaklaştığının belirsiz olduğunu söyledi.

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