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Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü, 53 yaralı

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Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü, 53 yaralı

Herat Valisi Sayed Vahid Katali, basına yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Herat'ın Genç bölgesindeki polis karakolunu hedef aldığını söyledi.

Saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 53 kişinin yaralandığını ifade eden Katali, patlamanın şiddetiyle bölgedeki birçok evin hasar gördüğünü belirtti.

Herat Devlet Hastanesi, saldırıda yaralananlardan 6'sının durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, Taliban'ı sorumlu tuttu.

Afganistan'da Taliban saldırısında 6 asker öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlediği silahlı saldırıda da 6 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Kunduz İl Şura Vekili Abdul Ahad Turyal Kakar, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz'un Han Abad ilçesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Kakar, saldırıda 6 askerin yaşamını yitirdiğini, 2 askerin yaralandığını belirtti.

Vekil Kakar, saldırının ardından çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğünü ifade etti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırının ardından çıkan çatışmada 2 militanın yaralandığı iddia edildi.

Öte yandan ülkede yıllardır devam eden şiddeti sonlandırmak amacıyla Afganistan ve Taliban müzakere heyetleri, Katar'ın başkenti Doha'da barış görüşmelerinin ikinci aşamasına devam ediyor.

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