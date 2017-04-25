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Afganistan'da bombalı saldırı: 4 ölü

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Afganistan'da bombalı saldırı: 4 ölü
Afganistan'ın doğusunda yer alan Host vilayetinde ABD askerleri ve Afgan güvenlik güçlerinin kontrolündeki bir askeri üsse düzenlenen bombalı saldırıda 4 güvenlik görevlisi öldü, 6 güvenlik görevlisi ve 2 sivil yaralandı.

Host Emniyet Müdürü Faizullah Gairat, yaptığı açıklamada, saldırganın dün akşam bir araçla ABD askerleri ve Afgan güvenlik güçlerinin kullandığı askeri üssün kapısına yaklaşarak araçtaki bombayı infilak ettirdiğini bildirdi.

Saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirten Gairat, 6 güvenlik görevlisi ve 2 sivilin de yaralandığını ifade etti.

Gairat, saldırının şiddetiyle bölgedeki evlerin hasar gördüğü bilgisini de paylaştı.

Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü ise olayda 40 yerli ve yabancı askerin öldüğünü ya da yaralandığını iddia etti.

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