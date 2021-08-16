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SON DAKİKASon dakika... Reuters duyurdu: “Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk etti”

Afganistan'da büyük kaos: Havalimanında birbirlerini ezdiler

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Afganistan'da Taliban 20 yıl sonra başkent Kabil'i ele geçirdi. Taliban güçlerinin kenti kuşatmasının ardından Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk etti. Taliban, Başkanlık Sarayı'nın kontrolünü de ele geçirdi. Kabil Havalimanı'nda ise izdiham çıktı.
Afganistan'da büyük kaos: Havalimanında birbirlerini ezdiler

Afganistan'da Taliban 20 yıl sonra başkent Kabil'i ele geçirdi. Taliban güçlerinin kenti kuşatmasının ardından Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk etti. Taliban, Başkanlık Sarayı'nın kontrolünü de ele geçirdi. Kabil Havalimanı'nda ise izdiham çıktı.

İlk bilgilere göre, 5 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da yönetim Taliban'a geçiyor... Taliban güçleri, dün sabah saatlerinde ülkenin başkenti Kabil'e girdi. Örgüt adına yapılan ilk açıklamada, Kabil'in güç kullanarak değil "barışçıl" ve müzakere yoluyla alınmak istediği duyuruldu.

THY AFGANİSTAN SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeyi terk etmesi üzerine sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Türk Hava Yolları tarifleri uçuşları iptal etti. Gelişmelerin ardından THY Afganistan'da bulunan Türkleri tahliye etmek için bölgeye uçak gönderdi.

AFGANİSTAN İSLAM EMİRLİĞİ İLAN EDİLECEK
Afganistan'da yönetim Taliban'a geçiyor. Taliban güçleri, dün sabah saatlerinde ülkenin başkenti Kabil'e girdi. Bir Taliban yetkilisi yaptığı açıklamada, örgütün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Afganistan İslam Cumhuriyeti yerine Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceğini açıkladı.

YÖNETİM BARIŞÇIL BİR ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEK
Ardından Afganistan İçişleri Bakanlığı, yönetimin devri için müzakerelere başlandığı açıkladı. İçişleri Bakanı Vekili General Abdul Settar Mirzakval, "Yönetim, barışçıl şekilde geçici idareye teslim edilecek. İktidar geçişi barışçıl şekilde gerçekleşecek" açıklamasını yaptı.

CUMHURBAŞKANI GANİ ÜLKEYİ TERK ETTİ
Uluslararası haber ajansı Reuters akşam saatlerinde Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzay'ın ülkeyi terk ettiğini duyurdu. Gani'nin Tacikistan'a gittiği belirtiliyor. Afganistan'dan ayrılan Cumhurbaşkanı Gani Facebook hesabında paylaşımda bulundu.

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