  • BIST 2.418,10
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.0565
  • Euro 17.2594
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAModerna’dan maymun çiçeği hastalığına karşı hamle

Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 5 ölü, 22 yaralı

» »
Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 5 ölü, 22 yaralı

Afganistan'da bombalı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Başkent Kabil'de bulunan bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Acil Durum Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Basına konuşma yetkisi olmadığı için isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir Taliban yetkilisi ise, caminin minberine patlayıcı yerleştirildiğini ve en az 11 kişinin öldüğünü aktardı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan’ın kuzeyinde yer alan Balkh vilayetinde düzenlenen 3 bombalı saldırıda ise en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya ve Çin’den ortak tatbikat24 Mayıs 2022 Salı 20:23
  • Starbucks, yaklaşık 15 yılın ardından Rusya'dan çıkıyor23 Mayıs 2022 Pazartesi 20:44
  • Putin; Joe Biden, Morgan Freeman ve Mark Zuckerberg’i kara listeye aldı23 Mayıs 2022 Pazartesi 18:50
  • Savaşta bir ilk: Rus askeri cinayetten suçlu bulundu23 Mayıs 2022 Pazartesi 16:02
  • Afganistan’da kadın spikerler burkayla ekrana çıktı22 Mayıs 2022 Pazar 18:33
  • Rusya savaşın bilançosunu açıkladı! AB ve ABD’nin gönderdiği mühimmatlar vuruldu22 Mayıs 2022 Pazar 16:55
  • Kadın TV sunucuları ekrana peçeyle çıktı: Afgan kadınları için bir karanlık gün daha22 Mayıs 2022 Pazar 15:16
  • Rusya’ya doğalgaz darbesi22 Mayıs 2022 Pazar 14:06
  • Rusya, ABD Başkanı Biden ile Dışişleri Bakanı Blinken'e ülkeye giriş yasağı getirdi21 Mayıs 2022 Cumartesi 21:04
  • Zelenskiy, Azovstal'daki askerler ile Rus esirlerin takasına hazır olduklarını söyledi21 Mayıs 2022 Cumartesi 20:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti