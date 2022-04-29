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Afganistan’da camiye bombalı saldırı: En az 10 ölü

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye bombalı saldırı düzenlenmesi sonucu 10 kişinin öldüğü, 15 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Afganistan’da camiye bombalı saldırı: En az 10 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir camiye bombalı saldırı düzenlendiği açıklandı. Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, İçişleri Bakanlığı, camide meydana gelen patlama sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

İçişleri bakanlığı sözcü yardımcısı Besmullah Habib, patlamanın saat 14.00 sıralarında Kabil’in batısındaki Halife Sahib Camii’nde meydana geldiğini duyurdu.

Ramazan ayı başından beri Afganistan’da camiiler benzer saldırıların hedefi oldu.

Afganistan’da Taliban geçtiğimiz yıl yönetimi ele geçirmişti.

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