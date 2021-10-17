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Afganistan'da camiye intihar saldırısı

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Afganistan'da geçen hafta Kunduz'daki bir camiye düzenlenen intihar saldırısının ardından yine bir Şii camisi hedef alındı. Saldırıda 30'dan fazla kişi yaşamını yitirdi.
Afganistan'da camiye intihar saldırısı

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar kentinde Şiilerin gittiği bir camiye düzenlenen intihar saldırısında 30'dan fazla kişi yaşamını yitirdi, 70'den fazla kişi de yaralandı.

Patlamaların cuma namazı sırasında meydana geldiği belirtiliyor. AFP haber ajansına konuşan bir görgü tanığı, kentin merkezinde bulunan camide biri ana giriş kapısı, biri güney tarafı ve biri abdest alınan alan olmak üzere üç patlama duyulduğunu belirtti.

AFP muhabiri de patlama sırasında caminin dolu olduğunu, en az 15 ambulansın olay yerine vardığını bildirdi.

Taliban'dan açıklama

Taliban yönetiminden yapılan açıklamada, saldırıdan büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek "İslami Emirlik özel timleri saldırıyla ilgili incelemelerde bulunmak ve saldırganları adalete teslim etmek üzere bölgeye ulaşmıştır" denildi.

Geçen hafta Cuma günü, ülkenin kuzeyindeki Kunduz kentinde yine Şiilerin gittiği bir camiye intihar saldırısı düzenlenmiş, IŞİD'in Horasan kolunun üstlendiği saldırıda en az 46 kişi yaşamını yitirmişti.

IŞİD gibi geçmişte Şiilere karşı saldırılar düzenleyen Taliban, 15 Ağustos'ta iktidarı ele geçirdikten sonra uluslararası tanıma için ılımlı mesajlar vermeye özen göstermiş, Kunduz saldırısı sonrasında yaptığı açıklamada da ülkedeki Şii azınlığı koruma taahhüdünde bulunmuştu. Şiiler, Afgan nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor. Taliban'ın iktidara gelmesi sonrasında IŞİD-Horasan'ın saldırıları yoğunlaştı.

 

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