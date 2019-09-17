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Afganistan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin miting yaptığı alanda intihar saldırısı, en az 26 kişi öldü

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Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin seçim kampanyası için miting düzenlediği alan yakınlarında intihar saldırısı düzenlendi.
Afganistan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin miting yaptığı alanda intihar saldırısı, en az 26 kişi öldü

Başkent Kabil'in kuzeyindeki Parvan vilayetinde meydana gelen saldırıda en az 26 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılacak seçimler nedeniyle düzenlenen mitinge saldırının Cumhurbaşkanı Gani konuşmaya başlamadan önce yapıldığı belirtiliyor.

Bölge hastanesi başhekimi Abdül Kasım Sangin, ölenlerin çoğunun sivil olduğunu, aralarında kadınların ve çocukların bulunduğunu ve ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Kabil merkezinde ABD elçiliği yakınlarındaki başka bir patlamada ise en az 3 kişi öldü.

Ülkenin önemli bir bölümünü kontrol altında tutan Taliban ile ABD arasında bir süredir barış görüşmeleri sürdürülüyordu.

Görüşmeler geçen hafta imza aşamasına kadar gelmişti. 

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, başkent Kabil'de düzenlenen bir bombalı saldırıda bir ABD askerinin hayatını kaybetmesi üzerine Taliban ile varılan uzlaşmanın geçersiz olduğunu söylemiş ve "Müzakereler öldü" açıklamasını yapmıştı. 

Taliban ise gerekirse yüz yıl daha savaşmaya hazır olduğunu söyleyerek, barış müzakerelerinin askıya alınması sonucu en büyük bedeli ABD'nin ödeyeceğini savunmuştu.

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından dönemin ABD Başkanı George W Bush Taliban'ın El Kaide üyelerini sakladığı gerekçesiyle Afganistan'ı işgal etmişti.

Hâlâ sonuçlanmayan Afganistan savaşı, ABD tarihinin en uzun savaşı konumunda.

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