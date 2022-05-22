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Afganistan’da kadın spikerler burkayla ekrana çıktı

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Hafta içinde televizyon sunucuları başta olmak üzere ekran önüne çıkan kadınların burka giymelerine zorunluluk getiren Taliban'ın talebi sonrasında bugün Afganistan TV'lerinde dikkat çekici bir değişiklik yaşandı.
Afganistan’da kadın spikerler burkayla ekrana çıktı

Geçen yıl başta ABD olmak üzere ülkedeki yabancı güçlerin ülkeden ayrılmasıyla Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban’ın “televizyona çıkan bütün kadınlar burka giymeli” çağrısı bugün yanıt buldu.

Yönetime geldiklerinde bütün dünyaya “Biz değiştik. Biz eski Taliban değiliz” diyerek kadınlara daha fazla hak tanınacağını öne süren Taliban’ın “tavsiyesi” sonrasında bugün televizyona çıkan bütün kadın gazeteciler ve sunucular burka ile izleyicinin karşısına çıktı.

Kadın spikerler ve basın mensupları ekran karşısına burkayla çıktı.

Taliban’ın Ahlak Bakanlığı Sözcüsü Akif Mahajar geçen hafta yaptığı açıklamada burka kararının bir tavsiye olduğunu söylemiş ve burka kullanılmaması için son günün 21 Mayıs olduğunu duyurmuştu.

ABD önderliğindeki batılı güçlerin 2001’de Taliban hükümetini devirmesinden sonra kadınlara birçok hak verilmiş fakat geçen yıldan beri kadınlara verilen haklar tek tek geri alınmıştı.

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