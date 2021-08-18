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Afganistan'da kadınlar Taliban'a karşı yürüyüşe geçti

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Taliban, Afganistan’ın tamamına yakınını kontrol altına alırken, kadınlardan ve Taliban’ın henüz giremediği tek şehir olan ve Kızılbaş Türkmenlerin, Tacik, Hazara, ve Özbeklerin yaşadığı ülkenin kuzeyindeki Pencşir’den direniş çağrısı geldi.
Afganistan'da kadınlar Taliban'a karşı yürüyüşe geçti

Afganistan’ın tamamına yakınında kontrolü eline alan Taliban güçleri, ülkede şeriat ilan ederken, kadınlar haklarını, yaşamlarını korumak için sokaklara çıktı.

Başkent Kabil’de yürüyüş düzenleyen kadınlar, “Taliban’ın boyunduruğu altına girmeyeceğiz” dedi.

Kabil’de bunlar yaşanırken, Kabil’in kuzeyinde yer alan ve Taliban’ın hakim olmadığı Pencşir vilayetinde Taliban’a karşı direniş çağrısı geldi.

Taliban’ın henüz giremediği tek şehir olan ve Kızılbaş Türkmenlerin, Tacik, Hazara, ve Özbeklerin yaşadığı ülkenin kuzeyindeki Pencşir’de Taliban’a bayrak açan Kızılbaş kadınlar ve Kuzey İttifakı örgütleri, “Köleliği reddeden herkesi bize katılmaya çağırıyoruz” dedi.

 

Afganistan’ın ünlü kumandanı Ahmet Şah Mesud’un oğlu Ahmet Mesud da, Penşir direniş güçlerinin başına geçerek, Taliban’a karşı direniş çağrısı yaptı.

Fransız Express dergisinde bir mektup yayınlayan Mesud, babası kumandan Mesud’un da memleketi olan Penşir’e geçtiğini açıkladı ve tüm direnişçilere bu bölgede toplanma çağrısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı General De Gaulle’ün İkinci Dünya Savaşı sırasında direniş için söylediği “Fransa bir cephede kaybetti ama savaşı kaybetmedi” sözlerine atıfta bulunan Ahmet Mesut, Afgan halkına yaptığı direniş çağrısını, “Afganistan tarihinde yeni bir sayfa açacağız. Bu ezilenlerin tiranlığa karşı direnişinde yeni bir sayfa olacak. Allah’ın izniyle kazanacağız” ifadelerine yer verdi.

Taliban, ülkedeki 407 ilçeden 15’ine henüz hakim olamadı. Tacik nüfus ağırlıklı Pencşir, Taliban hakimiyetine girmeyen tek vilayet durumunda.

Taliban, ülkedeki 34 vilayet merkezinin 33’ünü kontrolüne alırken başkent Kabil’in kuzeyindeki Pencşir, tüm ilçeleriyle beraber henüz Taliban hakimiyetine girmeyen tek yer.

Pencşir’in vilayet merkezi Bazarak ile Şotul, Henc, Dere, Ruha, Paryan, Anaba ve Abşar ilçelerinde büyük çoğunluğu Taciklerden oluşan yaklaşık 150 bin kişi yaşıyor.

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