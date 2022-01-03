  • BIST 1.926,66
  • Altın 749.97259
  • Dolar 13.0691
  • Euro 14.7923
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Afganistan'da Kadınlara Yönelik Yeni Kısıtlamalar Getirildi

» »
Afganistan'da Kadınlara Yönelik Yeni Kısıtlamalar Getirildi
Afganistan'da Kadınlara Yönelik Yeni Kısıtlamalar Getirildi

Taliban yönetimi, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde kadın hamamlarını kapatma kararı aldı. Uzun mesafeli yolculuklarda kadınlar tek başlarına araçlara alınmayacak ve taksilerde müzik dinlenemeyecek.

Taliban geçici hükümetinin İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı Belh İl Müdürü Serdar Muhammed Haydari, basına yaptığı açıklamada, kadınların tesettüre riayet etmeleri gerektiğini söyledi.

Belh vilayetindeki kadın hamamlarının bundan sonra kapalı olacağını ifade eden Haydari, erkek hamamlarının da bundan sonra kontrol edileceğini belirtti.

İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, uzun mesafeli yolculuklarda kadınlar tek başlarına araçlara alınmayacak, taksilerde müzik dinlenemeyecek ve kısa mesafeli yolculuklarda da tesettüre uymayan kadınlar taksilere bindirilmeyecek.

Kadınlara getirilen diğer kısıtlamalar

15 Ağustos 2021'de Afganistan'ın kontrolünü ele geçiren Taliban, çeşitli alanlarda özellikle kadınlara yönelik bazı kısıtlamalar getirmişti.

Taliban yönetimi, ülkenin birçok vilayetinde kızlara yönelik lise eğitimini durdurmuştu.

Taliban geçici hükümeti, sadece erkek öğrencilere yönelik ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimi başlatmış, kız öğrencilerin ise bir süre 6. sınıfa kadar okula gidebileceğini açıklamıştı.

Ülkenin birçok vilayetinde okullarda bina yetersizliği nedeniyle kız ve erkek öğrenciler aynı okulda, farklı saatlerde eğitim görüyor.

Taliban yönetimi, erkek ve kız öğrencilerin eğitim göreceği binaların da ayrı olmasını istiyor.

Ayrıca Taliban geçici hükümeti, Kadın İşleri Bakanlığını kabinesinden çıkarmış ve yerine İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığını getirmişti.

Son olarak Taliban yönetimi, 22 Kasım 2021'de yayımladığı açıklamada, televizyon kanallarında kadın sunuculardan tesettüre riayet etmesi istenmişti.

Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmeden önce medya çalışanlarının yüzde 30'undan fazlasını kadınlar oluştururken, şu an sadece birkaç kadın gazeteci çalışmalarını sürdürüyor.

Taliban'ın ülkede hakim olmasının ardından onlarca medya çalışanı ülkeyi terk etmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuzey Kore Lideri Kim: Ölüm Kalım Savaşı Veriyoruz01 Ocak 2022 Cumartesi 17:04
  • Çin'de azalan nüfusa karşı bebek yapan çiftlere kredili teşvik01 Ocak 2022 Cumartesi 16:33
  • Rusya’da Yılın Son Gününde Covid-19’dan 912 İnsan Öldü31 Aralık 2021 Cuma 22:01
  • Çin COVID salgının ikinci yılında "sıfır vaka" stratejisinde ısrarcı31 Aralık 2021 Cuma 13:42
  • Çin'de Karantinadaki Şian Sakinlerine Yiyecek Sözü Verildi30 Aralık 2021 Perşembe 22:06
  • Kovid-19'un Ortaya Çıktığı Vuhan, Çin'in Salgınla Mücadele Stratejisini Şekillendirdi30 Aralık 2021 Perşembe 19:29
  • Afganistan’dan Kaçan Gani: Beni Günah Keçisi Yaptılar30 Aralık 2021 Perşembe 17:25
  • Putin’den Biden’a 'Yapıcı İş Birliği' Mesajı30 Aralık 2021 Perşembe 17:08
  • Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un yeni görüntüleri gündem oldu30 Aralık 2021 Perşembe 11:47
  • Rusya' da Gemideki Otomobiller Buz Tuttu29 Aralık 2021 Çarşamba 20:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti