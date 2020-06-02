Afganistan'da Patlamada 7 Kişi Öldü

Haziran Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Han Abad ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, basına yaptığı açıklamada, Han Abad'ın Cengelbaşi köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.
Muradi, patlamada 7 sivilin yaşamını yitirdiğini, 6 sivilin de yaralandığını belirtti.
Muradi, bombanın bölgeye Taliban militanlarınca yerleştirildiğini kaydetti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.