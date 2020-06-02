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Afganistan'da Patlamada 7 Kişi Öldü

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Afganistan'da Patlamada 7 Kişi Öldü
Afganistan'da Patlamada 7 Kişi Öldü

Haziran Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Han Abad ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, basına yaptığı açıklamada, Han Abad'ın Cengelbaşi köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.

Muradi, patlamada 7 sivilin yaşamını yitirdiğini, 6 sivilin de yaralandığını belirtti.

Muradi, bombanın bölgeye Taliban militanlarınca yerleştirildiğini kaydetti.

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