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Afganistan’da Şii camisinde patlama: Ölü ve yaralılar var

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Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde Şiilere ait bir camide meydana gelen patlamada en az 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi. Ülkedeki Şiiler, sık sık Sünni militanların saldırılarına maruz kalıyor
Afganistan’da Şii camisinde patlama: Ölü ve yaralılar var

Afganistan’ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde bir camide patlama meydana geldi. Patlamada en az 11 kişinin öldüğü, 32 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Bölgedeki bir Taliban yetkilisi, Reuters'a yaptığı açıklamada patlamanın bir Şii camiinde meydana geldiğini duyurdu. IŞİD, saldırının sorumluluğunu üstlendiğini duyurdu.

Başkent Kabil'de de hafta başında Şii Hazara nüfusunun yoğun olduğu bölgede bir liseyi hedef alan saldırılarda en az 6 kişi ölmüş, 10'dan fazla kişi yaralanmıştı.

ABD ve müttefiklerinin ülkeden çekildiği ağustos ayında Taliban'ın iktidarı yeniden ele geçirdiği Afganistan'da, Şiiler sık sık Sünni militanların saldırılarına maruz kalıyor. Daha önce de Hazaralara yönelik birçok kanlı saldırının sorumluluğunu terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

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