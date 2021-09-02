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Afganistan’da son durum: Katar’dan açıklama, BBC’den Türkiye analizi

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Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdukrahman Es Sani, Afganistan’da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi ve atılacak adımları kamuoyuna duyurdu.
Afganistan’da son durum: Katar’dan açıklama, BBC’den Türkiye analizi

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdukrahman Es Sani, Afganistan’da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi ve atılacak adımları kamuoyuna duyurdu.

Es Sani, “Türkiye, Kabil Havalimanı’nın çalışması için potansiyel teknik destek sağlanması konusunda çalışmalarımız sürüyor” açıklamasını yaptı.

Es Sani açıklamayı İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile birlikte Doha’da düzenledikleri ortak basın toplantısında yaptı.

BBC’DEN ÇARPICI YORUM

Öte yandan ABD önderliğindeki batılı güçlerin ülkeden ayrılmasıyla birlikte İngiliz medya kuruluşu BBC kapsamlı bir analiz hazırladı.

Analizde, Afganistan’daki belirsizlik sebebiyle Taliban’ın küresel ölçekte yalnız kalacağı belirtildi. Analizde, Taliban liderliğindeki Afganistan’ın dünya ile bağını Katar ve Türkiye’nin sağlayacağı kaydedildi.

BBC’de yayınlanan makalede, Türkiye ve Katar’ın Taliban’ın dış dünya ile bağlantısı olduğu belirtildi.

BBC’nin Orta Doğu muhabiri Tom Bateman imzalı analizde, “İki ülke de yakın zamanda Taliban’la iletişim kurdu. İkisi de fırsat kolluyor. Fakat her iki ülke de kumar oynuyor ve bu durum Orta Doğu’daki eski düşmanlıkları yine ortaya çıkarabilir” ifadesini kullandı.

Makalede, Türkiye’nin Afganistan’la  köklü bir geçmişi olduğu belirtilirken, Türkiye’nin Afganistan’ın komşusu Pakistan ile de ilişkilerinin iyi olduğu hatırlatıldı. Fakat makalede, Türkiye’nin bu adımının bir itibar riski yaratabileceği belirtildi.

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