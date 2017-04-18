Afganistan'da Taliban güvenlik güçlerine saldırdı

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Han Abad ilçesinde güvenlik güçlerinin konvoyuna saldırı düzenlediği bildirildi.

Kunduz'daki 808. Spinzer Bölge Komutanı Şir Aziz Kamaval, militanların, Han Abad karayolundan Kunduz merkezine giden güvenlik güçlerinin konvoyuna saldırdığını belirtti.

Saldırıda Afgan Güvenlik Güçleri Baglan vilayeti Koordinasyon Ofisi Başkanı General Abdulhay Atai'nin hayatını kaybettiğini ifade eden Kamaval, Atai'nin bir korumasının da yaralandığını söyledi.

Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü ise saldırıda General Atai'nin yanı sıra 4 askerin öldüğünü iddia etti.