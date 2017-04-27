 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 94.903
  • Altın 144,879
  • Dolar 3,5615
  • Euro 3,8810
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKTAMS'ın eylemi iptal edildi

Afganistan'da Taliban ile DEAŞ çatıştı

» »
Afganistan'da Taliban ile DEAŞ çatıştı
Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile Taliban militanları arasında çıkan çatışmada 76 militanla 15 DEAŞ üyesinin öldüğü bildirildi.

Cüzcan Valiliği Sözcüsü Muhammad Reza Gafuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Derzab'ın Aksai, Kömürlük ve Hak Şehidan bölgelerinde DEAŞ ile Taliban arasında çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 76 militanla 15 DEAŞ mensubunun öldüğünü kaydeden Gafuri, 57 militanla 12 DEAŞ üyesinin de yaralandığını söyledi.

Gafuri, çatışmanın, terör örgütlerinin uyuşturucu kaçakçılığındaki anlaşmazlıkları nedeniyle çıktığını iddia etti.

Gafuri, teröristlere karşı operasyon düzenlemek için bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi gönderildiğini aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Arap aşiretlerden PKK'ya "Sincar'dan derhal çekil" çağrısı26 Nisan 2017 Çarşamba 17:09
  • Ürdün'de tecavüzcüyle evlenme yasası kaldırıldı26 Nisan 2017 Çarşamba 13:50
  • Yaban domuzları DEAŞ'lı 3 teröristi öldürdü26 Nisan 2017 Çarşamba 13:19
  • DEAŞ'ın gaddar komutanı donla yakalandı26 Nisan 2017 Çarşamba 13:12
  • Rakka operasyonu: SDG Tabka'ya girdi26 Nisan 2017 Çarşamba 10:25
  • Irak'tan TSK harekatına kınama26 Nisan 2017 Çarşamba 10:24
  • Yemen'de "zamana karşı yarış"26 Nisan 2017 Çarşamba 10:19
  • Negev Çölü'nde patlama26 Nisan 2017 Çarşamba 09:20
  • Suriye'de Hama kırsalında şiddetli çatışma25 Nisan 2017 Salı 15:58
  • Netanyahu'dan Alman Bakan'a "boykot tehdidi"25 Nisan 2017 Salı 15:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti