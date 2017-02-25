Afganistan'da taliban saldırısı: 10 Ölü

Afganistan'da Taliban militanlarının ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde koruculara saldırdığı bildirildi.

Afganistan'da Taliban militanlarının ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde koruculara saldırdığı bildirildi.

Cüzcan Emniyet Müdürü Rahmatullah Türkistani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban militanların Serdere bölgesinde koruculara saldırması sonucu 5 korucu ve bir kadının hayatını kaybettiğini, 4 korucunun yaralandığını söyledi.

Türkistani, saldırının ardından çıkan çatışmada da 4 militanın öldürüldüğünü, 3 militanın yaralandığını kaydetti.

Bölgeye takviye güçlerin gönderildiği ve çatışmanın sürdüğü belirtildi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırıda 8 korucu ve 2 komutanın öldürüldüğünü ileri sürdü.