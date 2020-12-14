Afganistan'da Taliban Saldırısında 10 Güvenlik Görevlisi Öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin İmam Sahib ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 10 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kunduz İl Şura Başkanı Muhammed Yosuf Ayyubi, basına yaptığı açıklamada, militanların, İmam Sahib'in İstaming köyündeki askeri karakola saldırdığını söyledi.
Ayyubi, saldırıda 10 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 3'ünün yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
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