Afganistan'da Taliban saldırısında 10 polis hayatını kaybetti

Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların barajın güvenliğini sağlayan polislere silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırı sonucu 10 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Farhad, 1 polisin yaralandığını belirtti.
Farhad, saldırının ardından çıkan çatışmada 4 militanın öldürüldüğünü kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Hindistan'ın yardımıyla yapılan Selma Barajı geçen sene hizmete açılmıştı.
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