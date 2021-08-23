Afganistan’da Taliban’dan sonra şimdi de IŞİD endişesi

İngiliz The Times'a konuşan üst düzey yetkililer, "Kabil Havalimanı girişinde IŞİD'in canlı bombaları sivilleri hedef alabilir. Bu çok ciddi bir sorun" açıklamasını yaptı.

Taliban’ın yaklaşık 1 hafta içinde Afganistan’ı ele geçirip Kabil’i avucuna almasıyla birlikte hem ülkede hem de komşularında panik devam ediyor… Taliban’ın şiddetinden kaçmak isteyen çok sayıda insan Kabil Havalimanı’na akın ederken yaşanan izdihamda ve Taliban’ın açtığı ateş sonucunda çok sayıda insan da yaşamını yitirdi.

Fakat bu sorun yetmezmiş gibi, İngiltere’den de yeni bir açıklama geldi. İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Times’a konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisi, IŞİD tehdidinin de halen yoğun olduğunu söyledi.

“CANLI BOMBA RİSKİ YÜKSEK”

İsmini açıklamayan yetkili, “IŞİD’in kalabalık ortamlara girerek intihar saldırısı düzenlediğini biliyoruz ve İngiliz ya da Amerikalıları öldürmek isteyebilirler. Çok ciddi bir IŞİD intihar bombacısı riski var. Askerler bir elleriyle bebekleri kurtarırken diğer ellerinde de silahın tetiğini çekiyor. Çok hassas bir durum var” dedi.

İngiliz yetkili, IŞİD riskinin olduğunu söyledi.

İngiliz yetkililer dün havalimanındaki olaylarda en az 12 kişinin öldüğünü açıklarken, ismini açıklamayan bir NATO yetkilisi de en az 20 kişinin yaşamını yitirdiğini söylemişti. Cumartesi günü en azından dört kadın yaşanan arbedede ölürken, diğerleri de Taliban militanlarının açtığı ateş sonucunda yaşanan izdihamda yaşamını yitirdi.

IŞİD KORKUSUNDAN KURALLAR DEĞİŞTİ

IŞİD’in havalimanına saldırı düzenleme ihtimaline karşı ABD’liler bölgedeki vatandaşlarına uyarıda bulundu. Yetkililer, “Eğer resmi makamlardan talimat gelmediyse havalimanı yakınlarına gelmeyin” açıklamasını yaptı.