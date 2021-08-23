  • BIST 1.458,400
  • Altın 486,94
  • Dolar 8,4550
  • Euro 9,9000
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Afganistan’da Taliban’dan sonra şimdi de IŞİD endişesi

» »
İngiliz The Times'a konuşan üst düzey yetkililer, "Kabil Havalimanı girişinde IŞİD'in canlı bombaları sivilleri hedef alabilir. Bu çok ciddi bir sorun" açıklamasını yaptı.
Afganistan’da Taliban’dan sonra şimdi de IŞİD endişesi

Taliban’ın yaklaşık 1 hafta içinde Afganistan’ı ele geçirip Kabil’i avucuna almasıyla birlikte hem ülkede hem de komşularında panik devam ediyor… Taliban’ın şiddetinden kaçmak isteyen çok sayıda insan Kabil Havalimanı’na akın ederken yaşanan izdihamda ve Taliban’ın açtığı ateş sonucunda çok sayıda insan da yaşamını yitirdi.

Fakat bu sorun yetmezmiş gibi, İngiltere’den de yeni bir açıklama geldi. İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Times’a konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisi, IŞİD tehdidinin de halen yoğun olduğunu söyledi.

“CANLI BOMBA RİSKİ YÜKSEK”

İsmini açıklamayan yetkili, “IŞİD’in kalabalık ortamlara girerek intihar saldırısı düzenlediğini biliyoruz ve İngiliz ya da Amerikalıları öldürmek isteyebilirler. Çok ciddi bir IŞİD intihar bombacısı riski var. Askerler bir elleriyle bebekleri kurtarırken diğer ellerinde de silahın tetiğini çekiyor. Çok hassas bir durum var” dedi.

İngiliz yetkili, IŞİD riskinin olduğunu söyledi.

İngiliz yetkililer dün havalimanındaki olaylarda en az 12 kişinin öldüğünü açıklarken, ismini açıklamayan bir NATO yetkilisi de en az 20 kişinin yaşamını yitirdiğini söylemişti. Cumartesi günü en azından dört kadın yaşanan arbedede ölürken, diğerleri de Taliban militanlarının açtığı ateş sonucunda yaşanan izdihamda yaşamını yitirdi.

IŞİD KORKUSUNDAN KURALLAR DEĞİŞTİ

IŞİD’in havalimanına saldırı düzenleme ihtimaline karşı ABD’liler bölgedeki vatandaşlarına uyarıda bulundu. Yetkililer, “Eğer resmi makamlardan talimat gelmediyse havalimanı yakınlarına gelmeyin” açıklamasını yaptı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ever Given aylar sonra yeniden Süveyş Kanalı'ndan geçti21 Ağustos 2021 Cumartesi 20:01
  • Birleşik Arap Emirlikleri, geçici olarak Afganları kabul edecek21 Ağustos 2021 Cumartesi 18:01
  • Afganistan’ın son kalesi hala ayakta: Direniş sürüyor21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:01
  • Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani’nin kardeşi Taliban’ı destekliyor iddiası21 Ağustos 2021 Cumartesi 15:29
  • Filistin Ulusal Konseyinden "ihlallerin durdurulması için" uluslararası topluma müdahale çağrısı21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:42
  • Cezayir’i kum fırtınası vurdu20 Ağustos 2021 Cuma 14:29
  • Risk altındakileri Afganistan'dan tahliye eden gazeteci ve yazar Nadane Ghouri: 'Onlara ihanet ettik'20 Ağustos 2021 Cuma 13:31
  • Skandal görüntü: Dev askeri uçak Afganistan’dan bomboş döndü20 Ağustos 2021 Cuma 10:05
  • Afgan mültecilere kapılarını hangi ülkeler açtı?19 Ağustos 2021 Perşembe 13:01
  • ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı'ndan Gani açıklaması: 'Artık siyasi bir figür değil'19 Ağustos 2021 Perşembe 12:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti