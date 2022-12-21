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Afganistan’da Üniversitelerdeki Kız Öğrencilerin Eğitimi Durduruldu

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Afganistan’da Üniversitelerdeki Kız Öğrencilerin Eğitimi Durduruldu
Afganistan’da Üniversitelerdeki Kız Öğrencilerin Eğitimi Durduruldu

Afganistan’da kız öğrencilerin üniversiteye gitmesi yasaklandı.


Taliban yönetimi Bakanlar Kurulu kararı ile kız öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerini ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı.


Yasağın hemen uygulamaya geçmesi bekleniyor.

Geçen yıl 15 Ağustos’ta Afganistan yönetimine gelen Taliban, ilkokul ve üniversitelerde kız öğrencilerin eğitim almasına izin vermişti.


Orta ve lise eğitimlerine izin verilmemişti


Taliban, üniversitelerde genç kız ve erkeklerin ders günlerini ayırmıştı. Kızlar kendi günlerinde eğitimlerine devam edebiliyordu.


Kızların orta ve lise kademelerindeki eğitimlerine devam etmesine ise izin verilmemişti.

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