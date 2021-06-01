  • BIST 1.429
  • Altın 522,652
  • Dolar 8,5145
  • Euro 10,4054
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİsrail'de "değişim hükümeti" Başbakan Benjamin Netanyahu'yu görevden alacak

Afganistan'daki Havan Saldırısında 6 Sivil Hayatını Kaybetti

» »
Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Faiz Abad ilçesinde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 6 sivil hayatını kaybetti.
Afganistan'daki Havan Saldırısında 6 Sivil Hayatını Kaybetti

Cüzcan Emniyet Müdürü Hoca Gulam Ceylani Ebubekir, basına yaptığı açıklamada, militanların, Faiz Abad ilçe merkezine havan saldırısı düzenlendiğini söyledi.


Atılan havan mermilerinden birinin sivil yerleşim yerine isabet ettiğini aktaran Ebubekir, saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, 2 sivilin yaralandığını belirtti.


Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.


Kapisa vilayetinde 30 Mayıs'ta militanlar tarafında atılan havan mermisinin bir düğün yerine isabet etmesi sonucu 7 sivil hayatını kaybetmişti.


Bir yandan, ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.
Saldırılarda en çok zararı ise sivilleri görüyor.


Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'da 2021'in ilk çeyreğinde 573 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulacak28 Mayıs 2021 Cuma 08:49
  • Esad: Batı'nın sözlerinin değeri yok27 Mayıs 2021 Perşembe 17:08
  • Beş ülkeden ortak açıklama: Suriye'de seçimler ne serbest ne de adil27 Mayıs 2021 Perşembe 17:07
  • İsrail Kamu Yayın Kuruluşu: “Mısır, İsrail'i ve Hamas ile Filistin yönetimini Kahire'de görüşmelere çağırdı”27 Mayıs 2021 Perşembe 13:38
  • AB: “Suriye'deki sözde seçim, çözüme yönelik çabaları baltalamaktadır”27 Mayıs 2021 Perşembe 12:05
  • İsrailli gazete Haaretz’den tarihe geçecek manşet: Öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları kapakta27 Mayıs 2021 Perşembe 11:48
  • Tunus, Irak ve Ürdün'de Kovid-19'dan Ölümler Arttı27 Mayıs 2021 Perşembe 11:02
  • Mısır Cumhurbaşkanı Sisi İle Pakistan Başbakanı Han, Filistin Meselesine İlişkin Gelişmeleri Görüştü27 Mayıs 2021 Perşembe 10:32
  • Fas'ta parlamentonun birinci kanadı Hint keneviri yasa tasarısını onayladı27 Mayıs 2021 Perşembe 08:49
  • ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Alman ve BAE'li mevkidaşları Gazze'nin yeniden inşasını görüştü25 Mayıs 2021 Salı 20:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti