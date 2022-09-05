  • BIST 3.292,82
  • Altın 1003.15
  • Dolar 18.2222
  • Euro 18.0747
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAYeni virüs alarmı!

Afganistan'daki Rus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendi

» »
Afganistan'daki Rus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendi, saldırıda can kaybı olmadı.
Afganistan'daki Rus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendi

Afganistan'da, Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı gerçekleştirildi. Yetkililer, başkent Kabil'in Darul Aman Caddesi'ndeki Rus Büyükelçiliği yakınında düzenlenen bombalı saldırıda can kaybının olduğunu belirtti.

Görgü tanıkları, saldırının, Rus Büyükelçiliği önünde vize işlemleri için bekleyen kalabalığın arasında yapıldığını öne sürdü. Bölgeye çok sayıda ambulans intikal ettirilirken elçiliğin çevresindeki tüm caddeler trafiğe kapatıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irak’ta tansiyon yine yükseldi: Şii gruplar arasındaki çatışma can aldı01 Eylül 2022 Perşembe 16:02
  • İran’da kadınların ikinci kez futbol maçı izlemelerine izin verildi31 Ağustos 2022 Çarşamba 19:19
  • Aliyev, Paşinyan ve Michel’den üçlü zirve31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:56
  • İran, Irak ile olan kara sınırlarını yeniden açtı30 Ağustos 2022 Salı 21:49
  • İran Cumhurbaşkanı açık açık tehdit etti: Yok ederiz!30 Ağustos 2022 Salı 16:55
  • İran basınından çarpıcı iddia: Türkiye, Suriye muhalefetinin ülkeden ayrılmasını istedi29 Ağustos 2022 Pazartesi 18:03
  • Libya’da siyasi kriz sürüyor! Ölü sayısı arttı28 Ağustos 2022 Pazar 12:08
  • Irak’ta Sadr Grubu’ndan 72 saatlik ültimatom28 Ağustos 2022 Pazar 11:54
  • Rusya, Suriye’den S-300’leri çekti: Boğazlardan geçtiği iddia edildi28 Ağustos 2022 Pazar 11:21
  • Olası Türkiye-Suriye yakınlaşmasıyla ilgili ABD’den açıklama26 Ağustos 2022 Cuma 21:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti