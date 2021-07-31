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Afganistan'daki sel felaketinde can kaybı artıyor

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Afganistan'ın doğusundaki Pakistan sınırında bulunan Nuristan vilayetinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.
Afganistan'daki sel felaketinde can kaybı artıyor

Afganistan'ın doğusundaki Pakistan sınırında bulunan Nuristan vilayetinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

Afganistan'da Nuristan Valisi Hafız Abdul Kayyum, basına yaptığı açıklamada, Nuristan'ın Kamdiş ilçesinde 29 Temmuz'da aşırı yağış sonrası sel felaketi yaşandığını hatırlattı.

Sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 60'a çıktığını ifade eden Kayyum, sel sularına kapılan 150'den fazla kişiden halen haber alınamadığını belirtti.

Kayyum, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Selzedelere yardım ulaştırılamıyor

Afganistan Afetlerle Mücadele Hazırlık İdaresi, sel nedeniyle 150 ev ve 2 köprünün tahrip olduğunu açıkladı.

Açıklamada, bölgenin Taliban kontrolünde olması nedeniyle selzedelere yardım ulaştırılamadığının altı çizildi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise selzedelere yardım ulaştırmak isteyen kurumlar için kolaylık sağlanacağı iddia edildi.

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