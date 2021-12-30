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Afganistan’dan Kaçan Gani: Beni Günah Keçisi Yaptılar

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Afganistan’dan Kaçan Gani: Beni Günah Keçisi Yaptılar
Afganistan’dan Kaçan Gani: Beni Günah Keçisi Yaptılar

Taliban'ın Kabil'e girmesi üzerine Afganistan'dan kaçışıyla tepki çeken eski Devlet Başkanı Eşref Gani, Kabil'i korumak için ülkeden ayrıldığını, yanına iddia edildiği gibi büyük miktarda para almadığını ve uluslararası ortaklara güvenmekle hata yaptığını savundu. BBC'ye konuşan Gani, "Beni günah keçisi yaptılar" dedi.

Afganistan’da başkent Kabil'in Taliban'ın eline geçtiği süreçte apar topar ülkeden kaçışı nedeniyle tepkilerin hedefi olan eski Devlet Başkanı Eşref Gani, son röportajında kendini savundu ve Kabil'de yıkımı önlemek için kaçma kararı aldığını söyledi.

ABD ve müttefiklerinin askerlerini çektiği süreçte ülke topraklarında hızla ilerleyen Taliban, 15 Ağustos'ta Kabil'de kontrolü ele geçirmiş ve yeniden iktidar olmuştu. Büyük paniğin yaşandığı bu süreçte, Batı destekli Devlet Başkanı Gani de ülkeyi terk etmişti.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'de konuk sunucu olan eski İngiltere Genelkurmay Başkanı Nick Carter'a konuşan Gani, büyük tepkiye yol açan kaçışının detaylarını anlatarak yanında para götürdüğü iddialarını reddetti.

Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Gani, 15 Ağustos sabahı uyandığında bunun Afganistan’daki son günü olacağını bilmediğini, ancak uçağa bindiğinde ülkeden ayrıldığını anladığını kaydetti. Gani, “Taliban iki farklı yönden yaklaşıyordu. Ve beş milyon kişinin yaşadığı kenti yok edip halka büyük bir yıkım getirecek bir çatışma ihtimali çok büyüktü” dedi.

‘HER ŞEY ÇOK ANİ GELİŞTİ’

Eşinin ve ulusal güvenlik danışmanının Kabil'den ayrılmasına onay verdiğini, kendisininse Savunma Bakanlığı'na gitmek için araba beklediğini söyleyen eski Afganistan lideri, o arabanın hiç gelmediğini ve güvenlik şefinin korku içinde kendisine “Karşı çıkarsanız hepsi ölecek” dediğini anlattı.

Her şeyin çok ani geliştiğini belirten Gani, “Nereye gideceğimizi bilmiyordum. Afganistan’ı terk edeceğimiz, uçak havalandıktan sonra netleşti” ifadelerini kullandı.

‘PARAYLA NE YAPACAĞIM Kİ?’

Yanında büyük miktarda para götürdüğü iddiasını da reddederek “Herkes benim yaşam tarzımı bilir. Parayla ne yapacağım ki?” diyen Gani, hakkında uluslararası bir soruşturma düzenlenebileceğini belirtti.

‘ORTAKLARA GÜVENMEKLE HATA YAPTIM’

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Taliban’la yaptığı anlaşmayı da eleştiren Gani, “uluslararası ortaklara güvenmekle hata yaptığını” söyledi ve “Beni günah keçisi haline getirdiler” dedi.

Devlet Başkan Yardımcısı Emrullah Salih, Gani’nin Kabil’den kaçışını “utanç verici” diye nitelemiş, eski liderin yanında kaçırdığı paraların bavullara sığmadığı iddia edilmişti.

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