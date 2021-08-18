Afganistan'dan Katar'a: C-17'nin en kalabalık uçuşu

Afganistan'da Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından başlayan tahliye operasyonlarında bir Amerikan C-17 askeri kargo uçağı, tarihinin en kalabalık uçuşlarından birini yaptı.

Afganistan'da Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından başlayan tahliye operasyonlarında bir Amerikan C-17 askeri kargo uçağı, tarihinin en kalabalık uçuşlarından birini yaptı.

Dünya, Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından Hamiz Karzai Uluslarası Havalimanı'nda yaşananları konuşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yüzlerce sivilin Taliban’a terk edilecekleri korkusuyla paniklemesi apronda can pazarı yaşanmasına yol açarken, bu çaresizlik tarihin en kalabalık uçuşlarından birinin yaşanmasına neden oldu.

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En kalabalık C-17 uçuşu

RCH 871 çağrı kodunu kullanan bir Amerikan C-17 askeri kargo uçağı, tarihinin en kalabalık uçuşlarından birini yaptı.

Önceki gün sivillerin pistlere girdiği sırada yüzlerce yolcusuyla Kabil’den ayrılan uçak, Katar’daki Amerikan El-Udeyd Hava Üssüne indi.

Doha’ya yaklaşma sırasında yerdeki bir hava trafik kontrolörünün uçakta kaç kişi olduğu yönündeki sorusuna pilot, “800” yanıtını verirken, kontrolörün “Vay canına!” şeklinde ifade ettiği şaşkınlığı kayıtlara geçti.

Benzer olay daha önce de yaşanmış

Öte yandan bu uçakların resmi taşıma kapasitesi 134 kişi. Ancak benzer acil durumlarda bu kapasitenin çok üzerine çıkıldığı olmuş. ABD Hava Kuvvetleri’nin sitesinde yer alan habere göre, 2013 yılında Filipinleri vuran kuvvetli fırtına sırasında yine Amerikan C-17 uçağı tek seferde 670 yolcusuyla havalanmış. O zaman da kabin içerisinde bugünküne benzer manzaralar oluşmuş.

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Pilot da bilmiyordu

Öte yandan Amerikalı bir savunma yetkilisi, 800 kişi taşıdığını söyleyen RCH 871 pilotunun aksine Katar’da 640 Afgan sivilin uçaktan indiğini, kapasite aşılmış olsa bile mürettebatın onları geride bırakmak yerine uçağa almayı seçtiğini söyledi.

Ancak 640 Afgan’a ilave uçakta kaç Amerikalı olduğuna dair bilgi vermedi.

Söz konusu yetkili, Kabil’den son iki günde yüzlerce kişinin taşındığı başka uçuşlar da yapıldığını, bazılarının 640 Afgandan fazlasını taşımış olabileceğini de kaydetti.

Bu durumda, eğer Afgan sivillere ilave yaklaşık 160 kişilik bir Amerikalı grup uçakta bulunmuyorsa, RCH 871 pilotunun bile kaç kişi taşıdığından haberdar olmadığı bir karmaşa tablosu ortaya çıkıyor.