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Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Almanya'da

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Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından zorlu şartlar altında ülkeden ayrılmayı başaran Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı ve kadın hakları savunucusu Zarifa Ghafari Almanya'ya ulaştı.
Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Almanya'da

"Oturdum ve gelmelerini bekliyorum. Ben ve ailem için yardım edecek kimse yok. Benim gibi insanların peşine düşecek ve beni öldürecekler. Ailemi bırakamam. Zaten nereye giderim ki?"

Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından bu sözlerle dünyaya seslenen Afganistan'da Maydan Wardak eyaletinin belediye başkanı ve kadın hakları savunucusu Zarifa Ghafari Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya (KRV) eyaletine ulaştı. Eyaletin başbakanlık ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ghafari'nin pazartesi akşamı ailesi ile birlikte Köln-Bonn Havalimanı'na ulaştığı, ardından da KRV Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) başbakan adayı Armin Laschet ile görüştüğü bildirildi. Açıklamada, Taliban'dan kaçan Ghafari'nin Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde "korunacağı" ifade edildi.

1992 doğumlu Ghafari, geçen hafta dramatik koşullar altında Kabil Havalimanı'na ulaşmış, oradan önce Pakistan'ın başkenti İslamabad'a, sonra da İstanbul'a gitmişti.

KRV Başbakanı Laschet, Ghafari'yi "Afganistan'ın en mücadeleci kadınlarından biri" olarak tanımlayarak, "Afganistan'daki kadınların karşı karşıya olduğu kaderi hep aklımızda tutmak ve Taliban'a nasıl baskı yapacağımız konusunu görüşmek zorundayız. Ayrıca daha fazla kadına ülkeden ayrılabilmeleri için yardımcı olmalıyız" dedi.

Ghafari ise İngilizce yaptığı açıklamada Alman hükümetine teşekkür etti. Genç kadın hakları savunucusu, Alman hükümetinin kendisinin ve ailesinin hayatını kurtardığını söyledi ve Almanya'da "göçmen olarak bulunmadıklarını" vurguladı.

2018 yılında henüz 26 yaşındayken Afganistan'ın en genç belediye başkanı olan Ghafari, cesareti nedeniyle ABD Dışişleri Bakanı tarafından da ödüle layık görülmüştü. Asker bir baba ile fizikçi bir annenin kızı olan Ghafari, Pakistan'da ekonomi eğitimi aldıktan sonra ülkesinde Afgan kadınları destekleme amacıyla "APAW" adlı bir kadın örgütü kurmuştu.

Taliban'ın ülkede yeniden kontrolü ele geçirmesi sonrası on binlerce kişinin ülkeyi terk etmeye çalıştığı bildiriliyor. Özelikle kadınlar, Taliban rejimi altında haklarının yeniden elinden alınması ve Taliban'ın yönetimde olduğu 1996-2001 yılları arasında olduğu gibi radikal İslamcı uygulamaların geriye dönmesinden endişe ediyor. Taliban döneminde, genç kızların okula gitmesi, kadınların yanlarında bir erkek olmadan evden çıkması ve çalışması yasaklanmıştı.

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