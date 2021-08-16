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Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Zarifa Ghafari: Taliban beni öldürecek oturdum ve gelmelerini bekliyorum

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Afganistan'da ilk kadın belediye başkanı olan Zarifa Ghafari, Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele alması sonrası yaşadığı korkuyu anlattı.
Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Zarifa Ghafari: Taliban beni öldürecek oturdum ve gelmelerini bekliyorum

Afganistan'da ilk kadın belediye başkanı olan Zarifa Ghafari, Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele alması sonrası yaşadığı korkuyu anlattı. Kendisinin peşine düşeceklerini ve öldüreceklerini söyleyen Ghafari, "Oturdum ve gelmelerini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Afganistan'da 2018 yılında Meydan-ı Vardak vilayetinin en genç ve ilk kadın belediye başkanı olan Zarifa Ghafari, Taliban'ın ülkede yönetimini ele geçirmesinden sonra yaşadığı korkuyu anlattı.

SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNULMUŞTU

Taliban, sık sık Ghafari'yi tehdit eden açıklamalar yayımlamış ve devamında çok sayıda suikast girişimi gerçekleştirmişti. Tehditlerin artması üzerine Ghafari'ye Kabil'deki Savunma Bakanlığı'nın güvenliği altında yeni bir iş verilmişti.

ÜÇ HAFTA ÖNCE UMUTLUYDU

Ghafari, Taliban'ın Kabil'e girmesinden üç hafta önce i News'dan Michael Day'e yaptığı açıklamalarda hâlâ Afganistan'ın geleceğinden umutlu olduğunu belirterek "Genç insanlar olan bitenin farkında. Sosyal medyaları var. İletişim kuruyorlar. Bence ilerleme ve haklarımız için mücadeleyi sürdürecekler" demişti.

"OTURDUM VE GELMELERİNİ BEKLİYORUM"

Ancak Taliban'ın Kabil'e girmesi üzerine Ghafari'nin de endişeleri arttı. Taliban'ın kendisinin peşine düşeceğini belirten Ghafari, "Oturdum ve gelmelerini bekliyorum. Ben ve ailem için yardım edecek kimse yok. Benim gibi insanların peşine düşecek ve beni öldürecekler. Ailemi bırakamam. Zaten nereye giderim ki?" şeklinde konuştu.

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